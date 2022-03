Bruno Pacheco, nachdem er nicht an Vorladungen teilgenommen hat: „Wenn der Staatsanwalt mich auffordert, sofort zu gehen, werde ich gehen“

Der ehemalige Präsidentschaftssekretär Bruno Pacheco begründete seine Abwesenheiten mit Steuervorladungen, indem er feststellte, dass „er von allen Seiten angegriffen wird. .“ Dies ist etwas mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung eines Videos, in dem er sagt, dass er mit dem Justizsystem zusammenarbeiten wird in den Ermittlungen, die gegen ihn fortgesetzt werden. Der ehemalige Regierungsbeamte von Pedro Castillo war für Montag, den 14. und Dienstag, den 22. März vorgeladen worden, aber in beiden Fällen meldete er sich nicht bei der geeignete Büros.

„Ich renne nicht vor der Justiz davon. Seit Beginn des Verfahrens für mich und die Regierung konnte ich mit der Büro des Staatsanwalts. Wenn die Staatsanwaltschaft mich auffordert, sofort zu gehen, gehe ich. Es gibt kein Problem, aber leider werde ich von allen Seiten angegriffen „, sagte Pacheco.

10-11-2021 Ehemaliger Generalsekretär der peruanischen Präsidentschaft Bruno Pacheco POLITIK Europa Presse/Kontakt/Handel

Darüber hinaus merkte Pacheco an, dass er der Ansicht sei, dass bestimmte Behörden gegen ihn vorgehen würden. „Es scheint mir, dass selbst die Staatsanwälte gegen mich sind, weil ich sehe, dass sie mir die Ordner nicht geben, ich brauche die Ordner, um dorthin zu gelangen, sonst wie kann ich meine Verteidigung tun“, sagte er.

In gleicher Weise ist die Kritik an Pachecos Anwalt José Nuñez an der Arbeit der Behörden verschwunden. „Bis heute hat die Staatsanwaltschaft die Lieferung der beantragten Steuerakte nicht eingehalten. Worauf kann mein Angeklagter also hingewiesen werden, wenn er nicht weiß, was ihm vorgeworfen wird oder für welche Anklage er antworten muss? Deshalb hat mein Angeklagter bisher nicht teilgenommen und wird rechtzeitig um eine Umschuldung gebeten „, sagte er.

WORTE, DIE DEN WIND ERGRIFFEN HABEN

„Ich möchte mich an die Behörden und die Menschen im Allgemeinen wenden und Folgendes sagen: Ich bin bereit, mit der Justiz zusammenzuarbeiten und in allen Fällen, die mit mir in Verbindung stehen, die Wahrheit zu sagen“, sagte Bruno Pacheco in einem Video, in dem eine angebliche Zusammenarbeit mit dem Justizsystem angekündigt wurde Tage nach dem Erklärungen von Karelim López vor der Staatsanwaltschaft.

„Seien Sie versichert, wenn jemand schuldig oder unschuldig ist, werde ich das sagen, aber das wird vor einem Richter oder einem Staatsanwalt sein. Ich glaube auch, dass ein Mensch seine Grenzen hat und ich bin zu meinem gekommen. Deshalb bestätige ich, ohne Angst, falsch zu liegen, dass meine Hand nicht zittern wird, wenn ich in der einzigen Verpflichtung, die ich zur Verteidigung der Menschen in Peru habe, auf schuldige oder unschuldige Menschen hinweist „, fügte er hinzu.

Es sei daran erinnert, dass unter den verschiedenen Fragen gegen Pacheco diejenige, die die größte Aufmerksamkeit erregte, die Feststellung von 20.000 US-Dollar in seinem Büro im Regierungspalast war. „Gegen Arnulfo Bruno Pacheco Castillo und diejenigen, die für das mutmaßliche Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung in Form von vom Staat geschädigtem Einflussverkehr verantwortlich sind, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, veröffentlichte die Staatsanwaltschaft den Grund für die Intervention.

„Zuerst Karelim Lopez. Jetzt will Bruno Pacheco mit der Justiz zusammenarbeiten und die rechtswidrigen Handlungen von Castillo und seiner Korruptionsregierung anprangern. Beide erhalten Morddrohungen. Was erwarten die Behörden, ihnen persönliche Garantien zu geben? Sicherlich haben sie viel zu erzählen „, reagierte die Kongressabgeordnete Patricia Chirinos von Avanza Pais nach der Ausstrahlung des oben genannten Videos. Seitdem hat sich das befragte ehemalige Regierungsmitglied jedoch nur seinen Verpflichtungen gegenüber den Behörden entzogen, die die Fälle untersuchen, an denen er beteiligt ist.

