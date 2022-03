Biden sagte Xi, dass die Unterstützung Russlands seine Beziehungen zum Westen gefährdet

Brüssel, den 24. März US-Präsident Joe Biden gab am Donnerstag bekannt, dass er vor einer Woche seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gewarnt habe, dass er seine wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen, insbesondere zu den USA und der Europäischen Union (EU), „erheblich gefährden“ werde, wenn er Russland in der Ukraine hilft. Auf einer Pressekonferenz des NATO-Hauptquartiers in Brüssel sagte Biden, dass er am 18. März ein „sehr direktes Gespräch“ mit Xi geführt habe, um ihm „klar zu machen“, welche Folgen es hätte, Russland in dem Krieg zu helfen, der am 24. Februar in der Ukraine begann. Der US-Präsident versicherte, dass „es keine Drohungen gebe“, zeigte seinem Amtskollegen jedoch die Anzahl der US-Unternehmen, die Russland aufgrund ihrer Intervention in der Ukraine verlassen hatten. Biden sagte, er erinnere Xi daran, wie sehr China versucht habe, eine starke wirtschaftliche Beziehung mit der EU und den USA aufzubauen, und sagte ihm, dass er diese Ziele in „erhebliche Gefahr“ bringen würde, wenn es Russland in der Ukraine helfen würde. Zu den US-Unternehmen, die Russland verlassen haben, gehören die Fast-Food-Kette McDonald's und Finanztransaktionsplattformen wie Visa, Mastercard und American Express, die Russland weiter wirtschaftlich isoliert haben. Die USA und die EU haben auch Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt, die bei seiner Intervention in der Ukraine nie gesehen wurden. CHEF llb-bpm/ssa/anzeigen