Australien bedauert, dass Putin am G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen kann

Sydney, Australien, 24 Mrz Der australische Premierminister Scott Morrison äußerte sich am Donnerstag besorgt über die mögliche Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am bevorstehenden G20-Gipfel, der im kommenden November in Indonesien aufgrund der Invasion Moskaus in die Ukraine stattfinden wird. „Die Idee, mit Wladimir Putin am Tisch zu sitzen... soll zu weit gehen“, sagte Morrison gegenüber Reportern in Melbourne und stellte fest, dass die Vereinigten Staaten zu dem Schluss gekommen sind, dass Russland während seiner „gewalttätigen“ und „aggressiven“ Invasion, die gegen die „internationale Rechtsstaatlichkeit“ verstößt, Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen hat. Morrisons Bemerkungen kommen, nachdem die russische Botschafterin in Jakarta, Lyudmila Vorobieva, am Vortag zum Ausdruck gebracht hatte, dass der Präsident beabsichtigt, am G20-Gipfel in Bali teilzunehmen. Morrison, der einen Boykott des Gipfels ausgeschlossen hatte, falls Putin anwesend war, betonte, dass Australien auch seine Besorgnis über die Teilnahme der Russen an den diesjährigen Ministertreffen zum Ausdruck gebracht habe, die sich mit Themen befassen werden, die von den Herausforderungen der strategischen indopazifischen Region bis hin zur Verantwortung von Technologieriesen reichen bei Belästigungen in sozialen Netzwerken. Morrison bekräftigte seine Verurteilung Russlands im Einklang mit seinen Verbündeten und erinnerte daran, dass seine Regierung am vergangenen Sonntag ein sofortiges Verbot des Exports von Aluminiumerzen, einschließlich Aluminiumoxid und Bauxit, nach Russland angekündigt hatte und sich verpflichtet hatte, mehr Waffen und humanitäre Hilfe in die Ukraine zu schicken. Dieser Schritt gegen Moskau kommt zu einer Reihe von Sanktionen gegen russische Banken und Regierungsstellen sowie gegen Putin und fast ein halbes Tausend Beamte, hochrangige Regierungsbeamte, Militärs und Oligarchen aus diesem Land, darunter Roman Abramovic, hinzu. Australien hat auch tödliche und humanitäre Hilfe in die Ukraine geschickt und Mitte des Monats Russland mit den Niederlanden wegen Absturzes des Fluges MH17 verklagt, der 2014 von einer Rakete getroffen wurde, die von prorussischen Streitkräften abgefeuert wurde, während er über die Ostukraine flog, wobei 298 Menschen getötet wurden, darunter 38 Australier. Russland fiel am 24. Februar in einer Offensive auf dem Land-, See- und Luftweg in die Ukraine ein, die auf starken Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und Menschen stieß und mehr als 6,5 Millionen Binnenvertriebene und 3,5 Flüchtlinge verursachte. Moskau behauptet, es greift die Ukraine wegen der Bedrohung durch die Absicht, sich in die NATO zu integrieren, und wegen der angeblichen Infiltration der Regierung durch die Nazis an, während Kiew den russischen Behörden vorwirft, das Land kontrollieren und seine Annäherung an Europa und den Westen verhindern zu wollen.