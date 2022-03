121-126: Die Sixers schlugen einen langweiligen Lakers ohne LeBron

Los Angeles (USA), 23 Mrz Die Philadelphia 76er erzielten an diesem Mittwoch einen Sieg mit mehr Geschick als Glanz gegen die Los Angeles Lakers, die, obwohl sie LeBron James nicht hatten, ein sehr würdiges Image boten und bis zum Ende lebendig wurden (121-126). Joel Embiid (30 Punkte und 10 Rebounds) und James Harden (24 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists) führten Sixers an, die nicht von der Anzeigetafel kommen konnten und in denen in einer Nacht mit wenigen Luxusgütern die Beiträge von Tyrese Maxey (21 Punkte und 7 Assists) und Tobias Harris (20 Punkte und 7 Rebounds) unerlässlich waren LeBron James war in letzter Minute wegen Kniebeschwerden bei einigen Lakers unterwegs, die unter diesen Umständen auf mehr als akzeptable Weise kämpften und an Wettkämpfen teilnahmen. Während eines Großteils des Abends waren Dwight Howard (24 Punkte und 8 Rebounds) und Malik Monk (23 Punkte) die unerwarteten Angriffsmaßstäbe der Lakers, bei denen Russell Westbrook (24 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists) und Carmelo Anthony (20 Punkte und 7 Rebounds) ebenfalls hervorstichen. Die Sixers kämpfen immer noch um die begehrten Ehrenplätze in den Playoffs im Osten, während die Lakers immer noch leiden müssen, um sich das Spiel im Westen zu sichern. SIXERS DOMINIEREN OHNE KLARHEIT Das Spiel begann mit einem langsamen und schweren Tempo, von dem zunächst einige Lakers im Feld zu profitieren schienen. Stanley Johnson war die überraschende Zahl dieser ersten zwölf Minuten mit 13 Punkten für einige Lakers, die mit einem 6-für-9 in Tripeln die vielleicht übermäßig selbstbewussten Sixers ausnutzten. Joel Embiid startete auf seinem gewohnt hohen Niveau (10 Punkte), aber es waren drei Dreizeiger von Georges Niang, die einige Besucher niederhielten, die noch nicht vollständig am Spiel teilgenommen hatten. Malik Monk und Carmelo Anthony erweiterten die würdige Inszenierung der Lakers im zweiten Quartal. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sixers reagierten. Die Sixers erhöhten die Nachfrage nach ihrer Verteidigung und eilten mit Leichtigkeit zum Gegenangriff. Sie drehten die Punktzahl zur Halbzeit (52-61) um und verließen sich auf einen guten zweiten Satz von Tobias Harris (9 Punkte). Es schien, als könnten die Sixers das Spiel in die Luft jagen, sobald sie ein wenig auf das Gaspedal traten. Der erste, der daran interessiert war, war James Harden, der in einem dritten Quartal sehr aktiv war, in dem er 16 Punkte (darunter 3 Triples) für einige Sixers erzielte, die zum Zeitpunkt von 14 gewinnen konnten. Die Lakers reagierten jedoch wunderbar auf die Herausforderung. Dwight Howard (10 Punkte in diesem Quartal) erinnerte sich an seine besten Jahre und dominierte das Gebiet, Malik Monk (ebenfalls 10 Punkte) brachte viel Frische und Geschwindigkeit mit, und Russell Westbrook und Carmelo Anthony vollendeten ein sehr reiches Vergehen der Lakers. Ein großer 14-4-Lauf, der mit einem Korb auf Wenyen Gabriels Horn gipfelte, ermöglichte es den lila und goldenen Spielern, das vierte Quartal mit intakten Optionen (91-93) zu erreichen. Carmelo und Westbrook übernahmen das Kommando über den Angriff der Lakers, aber Tobias Harris und Deandre Jordan schafften es, die Führung der Sixers auszubauen, während sie darauf warteten, dass Embiid und Harden zum Gericht zurückkehren (100-107 mit 7.32 Uhr). Die Lakers bestanden darauf, diesmal mit ihrem überraschenden Star-Duo Monk-Howard, aber 5 Punkte in Folge von Tyrese Maxey machten es ihnen noch schwerer (105-114 mit 3,23 übrig). Nur 6 Punkte waren die Einheimischen mit 2 Minuten übrig und 4 Punkte mit 32 Sekunden wurden hinter einem Westbrook-Korb platziert, nachdem sie Harden gestohlen hatten. Aber die Sixers schlossen schließlich den Sieg aus den Freiwürfen gegen einige Lakers ab, die LeBron für dieses knappe Ergebnis hätten haben können. David Villafranca