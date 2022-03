Zelenski wird am Donnerstag vor dem schwedischen Parlament elektronisch sprechen

Kopenhagen, 23 Mrz Der ukrainische Präsident Volodymir Zelinsky wird am Donnerstag vor dem schwedischen Parlament telematisch sprechen, berichtete diese Institution heute in einer neuen Ernennung auf ihrer virtuellen Tour, um Unterstützung gegen Russland zu sammeln. Die Rede des ukrainischen Präsidenten wird im Plenarsaal des Riksdagen (schwedisches Einkammerparlament) übertragen, der für besondere Anlässe reserviert ist. „Ich fühle mich geehrt, dass der Präsident der Ukraine während des laufenden Krieges mit dem Parlament sprechen möchte. Das Parlament hat einzigartige Unterstützungsinitiativen für die Ukraine genehmigt und unterstützt weiterhin den Freiheitskampf dieses Landes „, sagte der Präsident dieser Institution, Andreas Norlén, in einer Erklärung. Zelenski sprach unter anderem per Videolink mit den Parlamenten der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, Kanadas, Italiens und Israels. In seiner letzten Rede heute vor dem japanischen Haus argumentierte er, dass internationaler Druck auf Russland „dazu beitragen wird, den Frieden wiederherzustellen“. Als Mitglied der Europäischen Union (EU) hat Schweden Wirtschaftssanktionen gegen Russland unterstützt und Militärwaffen in die Ukraine geschickt, entgegen seiner üblichen Politik, keine Waffen in Konfliktländer zu schicken, und eine Erhöhung seines Verteidigungsbudgets angekündigt. Die schwedische sozialdemokratische Minderheitsregierung hat jedoch eine Änderung der Beziehungen der schwedischen sozialdemokratischen Regierung zur NATO abgelehnt, in der sie ein Verbündeter, aber kein Mitglied ist. Der Oppositionsführer, der konservative Ulf Kristersson, hat angekündigt, dass er sich um eine Mitgliedschaft in der Allianz bewerben wird, wenn seine Partei die Parlamentswahlen im September gewinnt und es eine parlamentarische Mehrheit dafür gibt. CHEF alc/jam/jgb