Video: Mit dem Tor von Diego Valoyes gewann Talleres seinen ersten Sieg im Professional League Cup

Mit Hilfe des Cartagena-Stürmers Diego Valoyes erzielte Talleres de Córdoba seine ersten drei Punkte in einem Heimspiel um den aktuellen argentinischen Professional League Cup.

Im Stadion Mario Alberto Kempes besiegte Talleres de Córdoba Godoy Cruz mit 2:1 am Tag 7 der Zone 1 des argentinischen Turniers der ersten Liga. Der T nutzte das Tor von Ignacio Méndez bei 25 'und obwohl der Besuch in der 40. Minute vom uruguayischen Stürmer Salomón Rodríguez gleichgesetzt wurde, trat Diego Valoyes bei 77 'auf, um die Aktionen rückgängig zu machen und sein Team am Ende des Spiels in Führung zu bringen.

Der 25-jährige bolivianische Angreifer wurde diesmal von Trainer Reinaldo Rueda nicht dazu berufen, das kolumbianische Teamtrikot in den letzten beiden Conmebol-Qualifikationsspielen gegen Bolivien und Venezuela zu tragen, sondern erzielte im Jahr danach sein zweites Tor in Folge wird den Club Güemes im dreißigsten Finale der Copa Argentina 2022 am 16. März erreichen.

Dieses Tor von Valoyes bedeutete den ersten Sieg für Talleres im Professional League Cup und ermöglichte es ihm, das Ende des Tisches zu verlassen, da er in Zone 1 mit 2 Punkten vierzehnter war und jetzt mit 5 hinzugefügten Einheiten Zwölfter ist.

Drei Tore für, sechs gegen und ein Rekord von vier Niederlagen, zwei Unentschieden und ein Sieg sind das aktuelle Einführungsschreiben an den Kader von Cordoba, in dem neben Valoyes auch die kolumbianischen Fußballer Rafael Pérez und Émerson Batalla spielen.

Dies war die Definition des Kolumbianers für das Finale 2:1 in Córdoba, nachdem er zunächst absichtlich ein Recht auf den nächstgelegenen Posten des Torhüters Juan Espinola festgelegt hatte, nachdem er einen gefilterten Pass von Teamkollege Christian Oliva erhalten hatte:

So waren die beiden anderen Ziele des Engagements:

Ignacio Mendez (Min. 25′), Vorarbeit von Hector Fertoli. Kopfball des argentinischen Mittelfeldspielers nach Erhalt einer Ecke Kickcenter:

Salomón Rodríguez (Min. 40′), Vorarbeit von Franco Negri. Kopfstoß des uruguayischen Widders, der vor dem Teilpfeifen ein Kreuz auf der linken Hofseite erhielt:

Es sei darauf hingewiesen, dass Valoyes der Initialist des Cartagena-Zentralverteidigers Rafael Pérez in dem 4-2-3-1-Programm war, das Trainer Javier Marcelo Gandolfi am 22. März vorgeschlagen hatte.

Pérez startete die 90. Minute, während Valoyes in der 88. Minute das Feld verließ, um gegen den Mittelfeldspieler Cristian Ludueña anzutreten, um sich das Ergebnis zu Hause zu sichern.

Valoyes hat in drei der sieben Turniertermine der ersten Hälfte Argentiniens gespielt, nachdem er am 1. Februar gegen Argentinien mit der kolumbianischen Nationalmannschaft an der 1:0 -Niederlage gegen Albiceleste teilgenommen hatte. Mit der gewünschten Kontinuität hofft er, seine Rekorde weiter verbessern zu können, um das Niveau wiederzuerlangen, das ihn dazu gebracht hat, der Beste zu sein ausländischer Fußballspieler der Saison in Argentinien, wie es in der Professional Football League 2021 der Fall war.

Jetzt bereitet sich Talleres auf das Formdebüt in der Gruppenphase des Conmebol Libertadores Cup 2022 vor. Während seine Rivalen in der anstehenden Auslosung an diesem Freitag, dem 25. März, bekannt sind, stehen sieben Spiele in der heimischen Liga und mindestens ein weiteres in der Copa Argentina 2022 aus.

Am Sonntag, dem 3. April, wird Talleres Gimnasia y Esgrima La Plata zum 8. Tag des Ligapokals besuchen, während es sein Einzelspiel für die Copa Argentina mit einem noch zu definierenden Datum gegen Chaco For Ever bestreiten wird.

