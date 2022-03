US-Senatsausschuss genehmigt Gesetzesentwurf zur Stärkung der Beziehungen zu Ecuador

Washington, 23 Mrz Das Foreign Relations Committee des US-Senats hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, um die Zusammenarbeit mit Ecuador in Fragen von beiderseitigem Interesse wie der Stärkung der Demokratie, der Korruptionsbekämpfung und dem Umweltschutz zu stärken. Die Initiative, die nun im gesamten Senat erörtert wird, genehmigt auch die Übertragung von zwei Schiffen der US-Küstenwache an die Regierung von Ecuador, um zum Erhalt des Galapagos Marine Reserve, eines der vielfältigsten Ökosysteme der Welt, beizutragen. Die Schiffe werden auch zur Bekämpfung der illegalen Fischerei und des Drogenhandels dienen, erklärte das Büro des Präsidenten des Ausschusses für auswärtige Beziehungen, der demokratische Senator Bob Menéndez, in einer Erklärung. Menéndez kubanischer Herkunft war der Ansicht, dass Ecuador in den letzten fünf Jahren zu einem „Vorbild“ in Lateinamerika und der Karibik für seine Bemühungen zur Stärkung der demokratischen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit sowie zum Schutz der Menschenrechte, zur Förderung des Wirtschaftswachstums, zur Stärkung der Sicherheit und zum Schutz der Umwelt geworden ist Umgebung. „Diese Gesetzgebung wird einen großen Beitrag dazu leisten, dass die USA ihr diplomatisches Engagement für Ecuador auf der Grundlage dieser neuen Realität stärken und zusätzliche Unterstützung bei der Bewältigung neuer Herausforderungen wie Cyberangriffe, Cyberkriminalität und der Bekämpfung von Fehlinformationen bieten“, sagte der Senator. Menéndez stellte den Gesetzentwurf im Februar mit dem ranghöchsten Republikaner im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Jim Risch, sowie dem Vorsitzenden des lateinamerikanischen Unterausschusses, dem demokratischen Senator Tim Kaine, und dem hochrangigen republikanischen Mitglied dieses Unterausschusses, Marco Rubio, vor. Ecuadors Präsident Guillermo Lasso und Menéndez hielten im vergangenen Februar eine virtuelle Pressekonferenz ab, um diese gesetzgeberischen Bemühungen zur Stärkung der Beziehungen zwischen Quito und Ecuador zu feiern. Der Gesetzentwurf, der von Demokraten und Republikanern im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten unterstützt wurde, wird nun im gesamten Senat erörtert. Um genehmigt zu werden, benötigt die Initiative die Unterstützung von 60 Mitgliedern des Senats, in denen die Demokraten eine Mehrheit haben. CHEF bpm/ssa/yaa