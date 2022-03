Trae Young beleuchtet den Madison Square Garden mit 45 Punkten im Triumph über die NY Knicks

Point Guard Trae Young beleuchtete den Madison Square Garden am Dienstag mit 45 Punkten, um seine Atlanta Hawks in einem der vier Spiele des Tages in der NBA bei einem Auswärtssieg gegen die NY Knicks 117-111 zu führen.

Young fügte seinem Auftritt in seinem ersten Spiel bei der legendären New Yorker Installation seit den Playoffs des letzten Jahres acht Assists hinzu.

Star Young erzielte sieben Dreizeiger (21 Punkte), darunter einen, der das Spiel mit 105 und 2:54 zu spielen verband. Dann assistierte er dem Serben Bogdan Bogdanovic bei einem Drei-Zeiger-Vorsprung und De'Andre Hunter traf einen weiteren Drei-Zeiger, um eine 11-0 Serie zu krönen, und setzte 113-105 mit 1:04 Minuten vor Ort auf das Brett.

Der Serbe Bogdanovic fügte 32 Punkte hinzu, das Saisonhoch, für die Hawks, die Zehnter der Ostkonferenz sind.

Canastero R.J. Barrett hatte 28 Punkte und 13 Rebounds für die Knicks, die auf 30-42 fielen, um sich ihre achte Niederlage in den letzten neun Saisons zu sichern.

Der einzige Siegerrekord des New Yorker Teams war, als sie in der vergangenen Saison 41-31 waren, um das vierte Playoff-Ticket für die Eastern Conference zu gewinnen. In der ersten Runde fielen sie dann in fünf Spielen an die Hawks.

Alec Burks hatte 21 Punkte für die Knicks, die aufgrund von Schmerzen in der rechten Quadrizepssehne ohne Julius Randle spielten.

Die Knicks gewannen nach dem ersten Satz 34-30, aber die Hawks gingen zur Halbzeit an die Spitze von 64-58. Bogdanovic hatte 15 Punkte und Young 13 im zweiten Quartal.

- Giannis bestraft die Bulls -

In Milwaukee beendete der griechische Star Giannis Antetokounmpo bei seiner Rückkehr zur Aktion 25 Punkte und satte 17 Rebounds, und Champions Bucks erweiterten ihre jüngste Dominanz über die Chicago Bulls mit 126-98 Schlägen.

Antetokounmpo hatte am Samstag die Bucks 138-119-Niederlage in Minnesota wegen Schmerzen im rechten Knie verpasst.

Jetzt spielte Milwaukee ohne All-Star-Stürmer Khris Middleton, der mit Schmerzen in seinem linken Handgelenk zu tun hatte.

„Er fiel im Minnesota-Spiel und war ziemlich wund und steif, also haben wir es uns angesehen“, sagte Bucks-Trainer Mike Budenholzer vor dem Spiel über Middleton.

„Wir glauben, dass es kurzfristig ist, aber wir werden ein oder zwei Tage später sehen, wie es sich anfühlt“, fügte der Trainer hinzu.

Jrue Holiday hatte 27 Punkte, den höchsten des Spiels, zusammen mit sieben Vorlagen, da die Bucks in ihren letzten 16 Spielen gegen die Bulls zum 15. Mal gewannen, einschließlich aller drei Spiele dieser Saison.

Der einzige Sieg der Bullen in diesem Zeitraum war das Ende der regulären Saison 2019-20, als die Bucks ihre Starter ausruhten, weil ihnen zu dieser Zeit der dritte Samen für die Playoffs in der Eastern Conference zugesichert war.

Der kubanisch-amerikanische Brook Lopez hatte 10 Punkte und sechs Rebounds in 24 Minuten für Milwaukee, nachdem er seinen ersten Start als Starter seit Saisonbeginn gemacht hatte. Der Kubaner war in den letzten drei Spielen für die Bucks von der Bank gekommen, nachdem er 67 Spiele aufgrund einer Rückenverletzung verpasst hatte, die eine Operation erforderte.

Der Schweizer Nikola Vucevic hatte 22 Punkte für die Bulls, die eines Abends nach einem 113-99-Sieg gegen die Toronto Raptors eine Fünf-Spiele-Tour eröffneten. DeMar DeRozan und Zach LaVine fügten jeweils 21 Punkte für Chicago hinzu.

- Die Ergebnisse vom Dienstag in der NBA:

Orlando ein Goldener Staat 94-90

Milwaukee nach Chicago 126-98

- Auf dem Spiel:

Denver gegen LA Clippers

meh/cl