Tim Merlier gewinnt den Brügge-De Panne, den „Sprinter-Weltcup“

Sportschreiben, 23 Mrz Der Titel der symbolischen „Weltmeisterschaft der Sprinter“ ging an den Belgier Tim Merlier (Alpecin Fenix) als Sieger in einem engen Finish, das ein „Fotofinish“ der 46. Ausgabe des belgischen Klassikers Brügges-De Panne erforderte, der auf einer Strecke von 207 km umstritten war. Merlier (Wortegem-Petegem, 29), der jüngste Gewinner des Nokere Koerse, triumphierte mit einem Röhrchen, und es war notwendig, das Ankunftsfoto zu beobachten, um zu bestätigen, dass er den dritten Sieg des Kurses errungen hatte. Schließlich wurde sein Erfolg mit einer Zeit von 4h.44,55 bei durchschnittlich 43,8 km/h nachgewiesen. Ruhm für Merlier, Enttäuschung für den Niederländer Dylan Groenewegen (BikeExchange), ein Verlierer auf die schlechteste Weise und weniger Trauma für den Franzosen Nacer Bouhanni (Arkea Samsic), zweiter und dritter. Die klassische Nordseeküste, die den westlichen Teil von Flandern durchquert, hatte keine Schwierigkeiten, alles flach, ohne Kopfsteinpflaster, ideal zum Fliegen und zur Förderung einer massiven Ankunft. Die vom Wind gefürchtete gefährliche Passage durch De Moeren war nicht entscheidend, aber manchmal verursachten Nerven und Irrtümer Stürze. An Unfällen mangelte es nicht. Beschädigt wurde Movistar mit dem Rückzug von Madrids Gonzalo Serrano und den Schlägen des deutschen Sprinters Max Kanter und des Schweizer Johan Jacobs. Es war kein Rennen mit gutem Gedächtnis für die Telefonmannschaft. Nach dem Verlassen des monumentalen Marktplatzes in Brügge, der Hauptstadt von Westflandern, einem weiteren Venedig mit zahlreichen Brücken und Kanälen, wurde ein Kurzurlaub mit drei tapferen Männern, Enrico Battaglin, Dimitri Peyskens und Jens Reynders, gegründet. Eine harmlose Flucht, die die Pläne eines Zuges, der die Unterschiede mit hoher Präzision kontrollierte, kaum veränderte. Bei 29 war der Kader bereits mit den Illusionen der Wagemutigen des Tages fertig. Es roch nach Sprint. The Quick Step gab weit Kenntnis von seinen Absichten, an Cavendish zu denken, aber der Brite wurde auf dem endgültigen Startweg zum Sieg nicht gut platziert, obwohl sein Werfer Morkov seine Arbeit wie gewohnt erledigte. Ohne Cavendish im Chaos und ohne den Deutschen Ackermann, der auf dem Boden rollte, wurden im Sprint einige Kandidaten los. Groenewegen griff aus der Ferne an, übernahm die Führung der entfesselten Marabunta, wurde aber an die Seite von Merlier gebracht. Beide kamen mit den Rädern parallel in einer Entfernung an, die für das menschliche Auge von unschätzbarem Wert war. Das Ankunftsfoto intervenierte, wo Tim Merlier porträtiert wurde und über den sechsten Sieg seines Teams im Jahr 2022 und die dritte Person, 2 davon in der World Tour, lächelte. Ein Grund, über De Panne zu lächeln, ein Ort des Strandes und Genusses für Franzosen und Belgier im Sommer. Einer von ihnen stieg in die Partei auf. CHEF soc/umhang