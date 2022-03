Tedros: So sehr wir es wollen, die Pandemie ist „noch nicht vorbei“

Genf, 23 Mrz Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bestand heute darauf, dass die Covid-Pandemie trotz des Rückgangs der Todesfälle und der Verlagerung der Aufmerksamkeit der Medien auf Ereignisse wie den aktuellen Krieg in der Ukraine eine globale Bedrohung darstellt. „Wir alle wollen die Pandemie hinter uns lassen, aber egal wie sehr wir sie wollen, sie ist noch nicht vorbei“, sagte der äthiopische Experte auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Tedros betonte, dass die Infektionswelle in Asien zusammen mit dem Anstieg der Fälle in Europa dazu führt, dass die weltweit positiven Zahlen nach einem Monat des Rückgangs wieder steigen. Gleichzeitig „leiden einige Länder unter den höchsten Sterblichkeitsraten seit Beginn der Pandemie“, warnte der WHO-Chef. Laut Tedros spiegelt dies die Geschwindigkeit wider, mit der die Omicron-Variante übertragen werden kann und wie gefährlich sie bleibt, „insbesondere für nicht geimpfte ältere Menschen“. „Bis wir in allen Ländern eine hohe Impfrate erreichen, werden wir weiterhin das Risiko eines Anstiegs der Infektionen eingehen, mit der Möglichkeit neuer Varianten, die Impfstoffe vermeiden können“, warnte er. Statistiken aus nationalen Gesundheitsnetzwerken zeigen, dass 64 Prozent der Weltbevölkerung (fast zwei Drittel) mindestens eine Dosis der 11 Milliarden auf dem Planeten verabreichten Impfstoffe erhalten haben, obwohl dieser Prozentsatz in Ländern mit niedrigem Einkommen auf 14 Prozent gesunken ist. Letzte Woche verzeichnete die Welt einen Rückgang der Zahl der Todesfälle durch Covid (32.959) um 23%. Dies ist der niedrigste Wert seit Ende März 2020, obwohl die globalen Infektionen erneut um 7% auf mehr als 12 Millionen gestiegen sind. CHEF abc/ja