Starker Regen führt zu Überschwemmungen und Kräften, Konzerte in Asunción abzusagen

Asunción, 22 Mrz Der starke Regen, der am Dienstag in der Hauptstadt Paraguays fiel, verursachte Überschwemmungen und erzwang die Absage der Konzerte von Machine Gun Kelly, Doja Cat und der Band Foo Fighters am ersten Tag des Festivals Asunciónico 2022. Der Regen, begleitet von Gewittern und Winden, verwandelte Straßen in einigen Abschnitten von Asunción in Flüsse, wo kleine Fahrzeuge und sogar öffentliche Verkehrsmittel von starken Strömungen gefangen waren. Die Behörden meldeten mitten im Notfall nicht sofort Todesfälle oder Verletzungen. Lokale Medien ihrerseits verbreiteten Bilder einiger überfluteter Geschäftsräume und Unterwasserautos. Die Niederschläge betrafen auch das Asuncónico-Festival, das nach seinen ersten Aufführungsstunden den Rest der für den ersten Tag geplanten Konzerte absagen musste. Lokale Medien berichteten, dass einige auf dem Festivalgelände installierte Zelte vom Sturm betroffen waren. In einer Erklärung kündigten die Organisatoren ihre Entscheidung an, den ersten Tag des Festivals „aufgrund von Unwettern und zur Wahrung der Sicherheit" der Öffentlichkeit, der Künstler und ihres Teams abzusagen. Für diesen Tag wurden die Shows von Doja Cat, Machine Gun Kelly und J Quiles erwartet, ebenso wie die Bands Jota Quest und Foo Fighters, wie von den Organisatoren erwartet.