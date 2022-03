Spotify Peru: Die 10 meistgehörten Songs dieses Mittwochs, 23. März

Seit den ersten Aufzeichnungen der Menschheitsgeschichte waren Sound und Musik immer präsent. Da es sich um eine universelle Sprache handelt, kann sie von jedem verstanden und gefühlt werden, unabhängig von seiner Sprache oder Kultur.

Musik hat die Fähigkeit, Individuen mit ihren Emotionen zu verbinden, unabhängig davon, ob sie durch ihre breiten Stile oder Genres Glück, Nostalgie, Traurigkeit und eine ganze Reihe von Gefühlen fühlen.

In diesem Zusammenhang ist es Plattformen wie Spotify gelungen, dies zu nutzen, und durch ihren umfangreichen Katalog an Liedern und Künstlern hat es sich im Geschmack der Benutzer positioniert, die auch die Möglichkeit haben, ihre Lieblingsmusik über Anwendungen und sogar ohne Zugriff zu hören zum Internet.

Angesichts der großen Vielfalt von Spotify kann es jedoch leicht sein, sich in einer Branche zu verlieren, die schnell aktualisiert wird. Hier ist eine Liste der Singles, die an diesem Mittwoch, dem 23. März, von der peruanischen Öffentlichkeit am meisten gespielt werden.

1. MAMIII

2 Verzweifelt

Nach 122.271 Views bleibt „Desperados“ von Rauw Alejandro und Chencho Corleone auf dem zweiten Platz.

3.

Jordan „Jordan“ von Ryan Castro hat sich zu einer Nische unter den Favoriten des Augenblicks gemacht. Es hat 98.880 Reproduktionen, weshalb es auf dem dritten Platz bleibt.

4. 12 x 3

5. Wickeln Sie

6. One Night in Medellin

Dies ist das Lied, das den sechsten Platz belegt. Dank ihr wurden Reproduktionen auf 93.296 gebracht, was einen Meilenstein in Cris Mjs musikalischer Karriere darstellt.

7. Sorry BB:/(mit Bad Bunny & Julieta Venegas)

„Sorry BB:/(mit Bad Bunny & Julieta Venegas)“ von Tainy verliert an Stärke. Heute erntet er nur 91.606 Reproduktionen, nicht genug, um seine Reise zur Nummer eins auf dem Podium fortzusetzen. Er ist bereits auf dem siebten Platz platziert, was darauf hindeutet, dass er ausgeht.

8. Medaille

9. Red Heels

„Heels Rojos“, gespielt von Sebastian Yatra, belegt nach 75.193 Views den neunten Platz auf der Liste.

10. Yonaguni

In der Musikindustrie ist Peru eines der am schwierigsten zu erobernden Länder, aber denen, die dies schaffen, sind die Türen zum Erfolg garantiert, wie es diese Künstler erreicht haben. Denken Sie daran, dass diese Top 10 alle 24 Stunden aktualisiert werden.

*Für einige Erfolge gibt es keine Beschreibung, da die Plattform sie nicht liefert.

Der Aufstieg von Spotify

Das in Schweden geborene Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat am 7. Oktober 2008 offiziell seine Aktivitäten in Europa aufgenommen und ist allmählich auf der ganzen Welt präsent. Derzeit befindet es sich in 187 Ländern und bietet Musik von mehr als sieben Millionen Künstlern an.

Heute hat die Streaming-Plattform unter anderem Vereinbarungen mit den Labels Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records und Warner Music abgeschlossen.

Zum

Thema Podcasting kündigte Spotify im November 2020 den Kauf und Erwerb der Werbe- und Podcast-Plattform Megaphone für 235 Millionen Dollar an, die zur Monetarisierung von Audios diente.

Nach Angaben von Spotify hatte es 2019 217 Millionen Abonnenten, was 2020 auf 345 Millionen stieg, und 2021 erreichten sie trotz der Pandemie 365 Millionen Abonnenten, von denen fast 50% Kunden zahlen.

Als Model hat Spotify vorgeschlagen, Künstlern in seinem Katalog einen Festpreis pro verkauftem Song oder Album zu zahlen, und gewährt Lizenzgebühren basierend auf der Anzahl der Künstlerspiele im Verhältnis zur Gesamtzahl der gestreamten Songs, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, die für physische Verkäufe oder Downloads bezahlen.

Darüber hinaus gehen 70% des Gesamtumsatzes an Copyright-Inhaber, hauptsächlich Plattenfirmen, die Künstler dann auf der Grundlage ihrer individuellen Verträge bezahlen.

Es sollte beachtet werden, dass derzeit jeder den kostenlosen Spotify-Dienst nutzen kann, solange Sie bereit sind, Werbung zu ertragen und Einschränkungen wie das Nichtüberspringen einiger Songs.

