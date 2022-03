Spinosaurus jagte dank der Dichte seiner Knochen unter Wasser

Writing Science, 23 Mrz Jahrzehntelang ist eines der am meisten diskutierten Themen von Paläontologen, wie Spinosaurus (einer der größten bekannten Dinosaurier) gejagt wurde. Ein Artikel in Nature nähert sich dem Thema mit einem völlig anderen Ansatz: der Knochendichte. Nach der Analyse der Knochen dieser fleischfressenden Dinosaurier und dem Vergleich mit anderen Tieren wie Pinguinen, Flusspferden und Alligatoren kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass Spinosaurus, der in der mittleren Kreidezeit (vor 112 bis 93 Millionen Jahren) in Nordafrika lebte, und sein naher Verwandter Baryonyx eine ausreichende Knochendichte aufwies unter Wasser zu tauchen und zu jagen. Wissenschaftler wussten, dass Spinosauriden optimale Eigenschaften für Wasser hatten, wie längliche Kiefer und kegelförmige Zähne, die denen von Raubtieren ähneln, die sich von Fischen ernähren. In den letzten zehn Jahren hat der Paläontologe an der University of Portsmouth und der National Geographic Forscher Nizar Ibrahim Fragmente eines Spinosaurus-Skeletts in der Sahara ausgegraben. Das Skelett hatte eingezogene Nasenlöcher, kurze Hinterbeine, paddelförmige Füße und einen flossenartigen Schwanz: alles Anzeichen, die fest auf einen aquatischen oder „wasserliebenden“ Lebensstil hinwiesen, wie Ibrahim ihn definierte. Während diesem Paläontologen klar war, dass diese spezialisierte Anatomie es Spinosaurus ermöglichte, zu schwimmen und seine Beute im Wasser zu jagen, argumentierten andere Wissenschaftler, dass dieser Dinosaurier kein großer Schwimmer war, sondern wie ein Riesenreiher im Wasser gejagt wurde. Die Debatte veranlasste Matteo Fabbri vom Field Museum in Chicago und Ibrahim, ein internationales Forscherteam zu leiten, um zu klären, wie der Spinosaurus-Lebensstil aussieht. Das Team sammelte einen großen Datensatz mit Femur- und Rippenquerschnitten von 250 Arten lebender und ausgestorbener Tiere, Land- und Wassertiere, mit einem Gewicht von einigen Gramm bis zu mehreren Tonnen, darunter Robben, Wale, Elefanten, Mäuse und sogar Kolibris. Sie sammelten auch Daten über ausgestorbene Meeresreptilien wie Mosasaurier und Plesiosaurier und verglichen Querschnitte ihrer Knochen mit Knochenquerschnitten von Spinosaurus und ihren Verwandten Baryonyx und Suchomimus. Die Forscher fanden einen klaren Zusammenhang zwischen der Knochendichte und dem Wasserverhalten: Tiere, die unter Wasser tauchen, um Nahrung zu finden, haben fast vollständig feste Knochen, während die Knochenquerschnitte derjenigen, die an Land jagen, hohle Zentren haben. Danach analysierten sie die Knochen von Spinosaurus und Baryonyx und stellten fest, dass sie die Art von dichtem Knochen hatten, die mit dem vollständigen Eintauchen verbunden waren, während der afrikanische Suchomimus hohle Knochen hatte, im Wasser lebte und Fische aß, aber nicht schwamm. Obwohl dieser Befund für Ibrahim „etwas überraschend“ war, weil Baryonyx und Suchomimus sich „ziemlich ähnlich sehen“, erkannte das Team, dass es nicht ungewöhnlich war und ähnliche Muster in anderen Gruppen zu sehen sind. Andere Dinosaurier, wie riesige Sauropoden mit langem Hals, hatten ebenfalls einige dichte Knochen in ihren Gliedmaßen, was jedoch nur die hohe Belastung dieser Knochen widerspiegelt, so die Autoren Für Jingmai O'Connor vom Field Museum sind Verbundstudien wie diese, die auf Hunderten von Exemplaren basieren, „die Zukunft der Paläontologie. Sie sind zeitaufwändig, aber sie ermöglichen es Wissenschaftlern, große Muster zu beleuchten.“ Laut Ibrahim zeigt diese Studie, dass Spinosaurus als „eine Art Riesenmücke“ betrachtet werden kann, vollständig ausgeschlossen werden kann. „Knochen lügen nicht, und wir wissen jetzt, dass selbst die innere Architektur von Knochen vollständig mit unserer Interpretation dieses Tieres als riesiges Raubtier übereinstimmt, das Fische in riesigen Flüssen jagt und sich mit seinem paddelförmigen Schwanz antreibt. Es wird interessant sein, viel detaillierter zu rekonstruieren, wie sich diese Flussmonster bewegt haben, woran wir bereits arbeiten „, schließt er.