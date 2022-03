Russlands Invasion in die Ukraine LIVE: Die USA behaupten, dass die russische Militärmacht unter 90 Prozent liegt

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

Russland setzt seine intensiven Angriffe auf die Stadt Mariupol fort und versucht, die Hauptstadt des Landes nach fast einem Monat des Kampfes mit den ukrainischen Streitkräften zu erreichen.

Die internationale Gemeinschaft ihrerseits kündigt neue strategische Bewegungen an, um Putin von seiner Entscheidung, das Nachbarland einzunehmen, abzubringen. Am Donnerstag werden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten voraussichtlich ein neues Sanktionspaket gegen Russland und die Verschärfung der bereits ergriffenen Maßnahmen ankündigen.

Am selben Tag wird Präsident Joe Biden mit den alliierten Ländern in Brüssel zusammentreffen, um angesichts der Aggressionen des Kremls neue Maßnahmen zu definieren.

Als nächstes die Minute für Minute der russischen Invasion: (ukrainische Zeit, GMT+2):

Mittwoch, 23. März

5:00: Das US-Verteidigungsministerium schätzt die Raketen, die Russland seit Beginn der Invasion am 24. Februar in der Ukraine gestartet hat, auf mehr als 1.100 und stellte zum ersten Mal fest, dass die russische Militärmacht unter 90 Prozent liegt.

„Was wir in den letzten 24 Stunden beobachtet haben, ist, dass die Russen wahrscheinlich vom Meer aus vom Asowschen Meer aus südlich von Mariupol auf die Stadt geschossen haben. Wir haben bewertet, dass sie zwischen fünf und sechs Schiffe haben „, schätzte der hochrangige US-Beamte auf einer Pressekonferenz.

In diesem Zusammenhang fügte er hinzu, dass die russischen Streitkräfte „mehrere Kriegsschiffe im nördlichen Schwarzen Meer haben“ - insbesondere 21 Schiffe - und dass es derzeit „keinen Hinweis auf einen bevorstehenden amphibischen Angriff in oder in der Nähe der Stadt Odessa gibt“.

3:30: Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, versicherte, dass etwa 100.000 Menschen in Mariupol in „Untermensch“ bleiben bedingungen“. Der Präsident sagte, dass die Behörden des Landes in mehreren Korridoren im gesamten Gebiet arbeiten, um die Bevölkerung zu retten.

„Heute leben in der Stadt etwa 100.000 Menschen unter untermenschlichen Bedingungen, in völliger Blockade, ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Medikamente und unter ständigem Beschuss“, prangerte der Präsident an. Hinzu kam, dass humanitäre Korridore für die Regionen Kiew, Charkiw, Saporischschja und Luhansk vorbereitet werden.

Laut dem Präsidenten hat die Ukraine in den letzten zwei Wochen mehr als 100.000 Tonnen humanitäre Hilfe erhalten. Diese Sendungen werden über spezielle „Hubs“ für die Regionen verteilt, wie von der Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet.

„Ich bin dem Minister für auswärtige Angelegenheiten Griechenlands dankbar, der als erster beschlossen hat, die Arbeit unserer humanitären Korridore in Mariupol zu unterstützen. Unsere Leute in der Stadt zu retten und humanitäre Hilfe zu leisten, ist für alle sehr wichtig „, sagte er.

Laut Kirilo Timoschenko, der „Nummer zwei“ des ukrainischen Präsidentenbüros, konnten mehr als 7.000 Menschen die Stadt Mariupol am Dienstag über humanitäre Korridore verlassen, Zahlen, die von Zelensky selbst bestätigt wurden.

2:30 Uhr: Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bezeichnete die jüngsten Entscheidungen des Generalstaatsanwalts des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC), Karim Khan, als Wunsch, „zur antirussischen Hysterie beizutragen“.

„Solche Aktionen sind natürlich kein Zufall. Der Staatsanwalt beschloss, zur antirussischen Hysterie beizutragen, die jetzt in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sowie in den von ihm kontrollierten Körpern in den Händen des Westens brennt „, betonte er, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

1:15: Volodymyr Zelensky beschuldigte die russischen Streitkräfte, einen humanitären Konvoi in der Nähe von Mangush beschlagnahmt zu haben.

„Mitarbeiter des State Emergency Service und Busfahrer wurden gefangen genommen. Wir tun alles, was wir können, um unsere Leute zu befreien und den Verkehr humanitärer Fracht freizugeben „, sagte er in seiner letzten Rede über Telegram.

00:00: Der Präsident von Frankreich, Emmanuel Macron, hatte an diesem Dienstag zwei separate „lange Gespräche“ mit seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin und dem Ukrainer Wolodymir Zelensky und bat Moskau, mit Kiew „in gutem Glauben zu verhandeln“, wie The Elysee berichtete.

„Im Moment gibt es keine Einigung, aber der Präsident (Macron) ist von der Notwendigkeit überzeugt, diese Bemühungen fortzusetzen (Verhandlungsführer). Es gibt keine andere Lösung als einen Waffenstillstand und dass es Verhandlungen in gutem Glauben seitens Russlands gibt. Der Präsident ist bei der Ukraine „, sagte der Elysee in einer kurzen Erklärung.

Der Kreml seinerseits fügte hinzu, dass in dem Gespräch ein „ausführlicher Meinungsaustausch über die Situation in der Ukraine“ stattfand, einschließlich „laufender Verhandlungen“ zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation.

Neuigkeiten in der Entwicklung...

