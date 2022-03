Ricardo Darín und Andrea Pietra nehmen ihre Ehe in Zeiten der Barbarei wieder auf

Rodrigo Garcia Buenos Aires, 23 Mrz Ricardo Darín und Andrea Pietra sind wieder eine künstlerische Ehe. Sie setzen in Spanien das Stück „Scenes from Married Life“ fort, eine lustige Geschichte von „täglichen Mini-Tragödien“, die sie nach zwei Jahren Pandemiepause und einer Welt am Rande des Krieges mit der Öffentlichkeit zusammenbringt: „Meine größte Angst ist, dass wir uns an die Barbarei gewöhnen. Als Spezies lernen wir nicht zu Ende „, sagt der argentinische Schauspieler Efe. Als ob es das erste Mal auf der Bühne wäre, wird die Begeisterung, die Protagonisten der Theateradaption der Miniserie und des Films „Secrets of a Marriage“ (1973) von Ingmar Bergman erneut zu spielen, von beiden Künstlern wahrgenommen, die im März 2020 aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus eine spanische Tournee verschieben mussten wird endlich am 30. März auf den Kanarischen Inseln beginnen. „Ich denke, die Welt hat sich verändert, die Welt hat sich bewegt und die Beziehungen sind anders. Die große Frage ist zumindest für uns, was in den Kinos passieren wird, in die wir gehen werden, wie ist die Beziehung zum Publikum jetzt, weil wir es gewohnt sind, aufgrund der Art der Show, die es ist, eine sehr direkte Beziehung zum Publikum zu haben „, sagt Darín, Botschafter schlechthin von Argentine Kino der Welt, während eines Interviews in Buenos Aires, wo er 1957 geboren wurde. Pietra, die eine lange Schauspielkarriere in Film und Fernsehen hat, bezeugt die Liebe, die sein Partner in Spanien erweckt, als er herausfand, als er das Stück ein anderes Mal präsentierte: „Die Leute lieben ihn und deshalb lernen sie mich auch durch Rebound kennen. (...) Ricardo ist ein spektakulärer Schauspieler, denn abgesehen davon ist er absolut wahr, jedes Wort, das er sagt, ist wahr. Es ist schön, mit so jemandem zusammen zu spielen, weil du eine bessere Schauspielerin bist.“ „HALT NICHT DIE KLAPPE“ Die Wiederaufnahme der Tournee fällt mit den globalen Auswirkungen der russischen Invasion in die Ukraine zusammen, einem Kriegskonflikt, den der Schauspieler von Filmen wie dem Oscar-Preisträger „The Secret in Their Eyes“ und „Savage Tales“ als „absolut inakzeptabel und anachronistisch“ ansieht, um Probleme mit Gewalt zu regeln, die sein sollten durch Diplomatie beigelegt. „Wie kommt es, dass wir nicht alle auf die Straße gehen, um zu sagen, dass die Welt stehen bleibt? Wir können das nicht zulassen „, sagt er, nachdem er sich auch gefragt hat, wer aus diesem „Unsinn“ so vieler verlorener Menschenleben gewinnt. Auf die Frage nach der Arbeit, die die Kulturwelt zu dieser Zeit haben könnte, glaubt der Schauspieler, dass es nicht möglich ist, dieses Feld zu fragen, was die Gesellschaften insgesamt nicht tun: „Es verlangt zu viel Kultur, Kunst. Natürlich gibt es Dinge zu tun, natürlich. Nicht zu schweigen ist einer von ihnen, es anzuprangern ist ein anderer.“ „Meine größte Angst ist, dass wir uns an die Barbarei gewöhnen. Und dann sagen wir: „Hoffen wir, dass dies jetzt nicht zu einem Atomkrieg wird“... natürlich, „damit es nicht zu mir kommt“. Jemand versucht auszuüben, was es bedeutet, gerade in Kiew zu sein. Wir lernen nicht, als Spezies lernen wir nicht zu Ende. Es ist schwer, andere Arten zu finden, die sich selbst angreifen wie wir „, wirft er vor. FAST EIN JAHRZEHNT ERFOLG „Scenes from Married Life“, eine Version von Norma Leandro, wurde 2013 im Maipo-Theater in Buenos Aires mit einer Produktion von Lino Patalano uraufgeführt und befindet sich bereits in Spanien und Lateinamerika mit Darín als männlicher Hauptrolle und seit 2017 bei Pietra, mit der er bereits in Film und Fernsehen gearbeitet hatte. In einem zeitlosen Kontext erzählt die Geschichte zwischen Spaß und Drama die Ehe von Juan und Mariana, aber auch ihre Scheidung mit Situationen, mit denen sich die Öffentlichkeit identifizieren kann, „unabhängig davon, wie sich die Beziehungen im Laufe der Jahre ändern“, ob offen oder geschlossen oder auf andere Weise, fasst die in Buenos Aires geborene Schauspielerin zusammen Aires im Jahr 1968. „Es ist, als würde man in die Intimität einer Ehe geraten und viele Dinge erkennen, die man weiß. Ich denke, es vor den anderen zu stellen, ist auch heilsam „, fügt er hinzu. Darín hebt die lustige Herangehensweise dieser „kleinen täglichen Tragödien“ hervor und verbirgt nicht den Macho und den kontroversen Charakter seines Charakters: „Er hat nur eines zu meinen Gunsten, eines der Dinge, die mich dazu gebracht haben, mich ihm zu stellen, nämlich dass er tierische Aufrichtigkeit hat, er lügt nicht. Das löst es irgendwie ein wenig ein." Die Arbeit kritisiert die orthodoxe Ehestruktur, aber zwischen zwei Menschen, „die sich tief lieben", sagt die Dolmetscherin, die die Glaubwürdigkeit, Frische, Zärtlichkeit und Weiblichkeit hervorhebt, die Pietra ihren Charakteren verleiht. Die neue Spanienreise beginnt in Las Palmas und führt bis zum 29. Mai durch Lanzarote, Fuerteventura, Teneriffa, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Granada, Malaga und Sevilla.