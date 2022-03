Reinaldo Rueda verliert nicht das Vertrauen, Kolumbien zur Weltmeisterschaft mitzunehmen: „Bis zum letzten Tag ist nichts definiert“

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, gesticula en el partido contra Argentina por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, 1 de febrero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Das kolumbianische Team hat kaum mehr als einen Tag Zeit, um das erste von zwei Finals auf der Suche nach dem WM-Traum zu bestreiten, obwohl sie nicht nur auf den Sieg, sondern auch in den KO-Tagen auf weitere Ergebnisse warten müssen, um an Katar teilzunehmen. In diesem Zusammenhang hielt Reinaldo Rueda am Nachmittag des 23. März eine Pressekonferenz.

Der technische Direktor des Tricolor-Teams sprach über die Notwendigkeit, ohne Überzeugung zu spielen, und nahm Zahlen wie Lucho Díaz ab und erklärte, dass das, was während des Spiels mit Bolivien passiert, nicht von ihm abhängen kann. Hier sind einige seiner Aussagen:

Den Glauben bis zum letzten Tag bewahren

Obwohl es für Peru schwierig erscheint, in den verbleibenden Spielen nur zwei Punkte zu erzielen, und Chile mit Abstand vier Punkte erzielt, hält Rueda an dieser Hoffnung fest. Das erste ist, dass Kolumbien im Metropolitano-Stadion Bolivien besiegt, der Rest hängt vom letzten Termin der Qualifikation ab.

„Wir sind uns des Falls bewusst, in dem wir uns befinden. Diese Qualifikationsspiele haben uns gelehrt, dass bis zum letzten Tag nichts definiert ist. Wir haben eine letzte Chance, in zwei schwierigen Spielen und gegen zwei starke Gegner die Vorteile zu nutzen. Der Wunsch, immer an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu wollen, wird sich hier durchsetzen.“

Er hat Lucho Diaz ein Gewicht abgenommen.

Angesichts seines Fußballniveaus bei Liverpool, wo er vor fast zwei Monaten ankam, ist Luis Díaz für Fans einer der Aufrufe, das Kaffeeteam zum Sieg über Bolivien zu führen. Als er darüber nachdachte, kommunizierte Rueda mit ihm und deutete an, dass dies entscheidend sein kann, dass die Verantwortung für die Suche nach den drei Punkten jedoch bei der gesamten Auswahl liegt.

„Gestern habe ich mich mit Lucho getroffen, um über dieses Thema zu sprechen. Damit Sie davon ausgehen können, dass dies Teil der Auswahl ist, aber nicht die Lösung, sollten Sie diesen Rucksack nicht bei sich tragen. Nicht einmal für die Zeit, in der er lebt. Obwohl er aufgewachsen ist und zu einer Figur wurde, haben ihn einige Schiedsrichter nach der Copa America vielleicht nicht beschützt. Sie sollten jedoch wissen, dass es wichtig ist, am Bau und der Fertigstellung der Stücke teilzunehmen.“

James Rodriguez geht es gut.

Eine der Sorgen des kolumbianischen Fans war die Abwesenheit von James im letzten Spiel mit Al-Rayyan aus der Qatar Stars League, weshalb spekuliert wurde, dass er von Reinaldo Rueda im Call nicht berücksichtigt würde. Nun, der Steuermann Vallecaucano sprach über den Zustand '10'.

„James hat vor zwei Wochen an Wettkämpfen teilgenommen und sich dann wegen eines Ärgernisses erholt. Er hat sich erholt, er hat interessante Spiele gemacht. Es ist nicht einfach, er hat es geschafft, etwa vier oder fünf Trainingseinheiten zu absolvieren, weil er einer von denen war, die früher angekommen sind. Der Club wollte ihn nicht früher freilassen, aber er hat eine große Bereitschaft, eine gute Einstellung für den Job gezeigt und hofft, dass er sich gut benimmt.“

Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass die größte Herausforderung für die Mannschaft, die wiederum Druck auf die Spieler ausüben kann, darin besteht, ein Tor zu erzielen. In dieser Hinsicht kommentierte Rueda:

„Wir müssen die Generierung und Definition verbessern, wir hatten Möglichkeiten und es gab keine Präzision, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Zwischen gestern und heute konnten wir die Kombination zwischen den Erfahrenen und den Neuen herstellen. Sie sind alle mit der besten Stimmung.“

