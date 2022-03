Qatar Qualifiers 2022LIVE: Spielplan und Fernsehkanäle der Qualifikationsspiele Datum 17

Katar 2022 Qualifikationsspiele: An diesem Donnerstag, dem 24. März, werden am 17. und vorletzten Tag der Qualifikationsspiele ausgetragen, bei denen die beiden direkten Plätze und die Wiederholung der Weltmeisterschaft entschieden werden. Hier sind die Spielpläne und Fernsehkanäle der fünf Spiele des Tages.

Vier südamerikanische Teams spielen ihre Chancen, sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren: Ecuador, Uruguay, Peru, Chile und Kolumbien. Mit weniger oder größeren Schwierigkeiten müssen sie ihre direkte Quote bestätigen, sich sichern oder wiederholen oder den Schlag versetzen, um zwischen dem dritten und vierten Platz in der Gesamtwertung zu gelangen sichern Sie sich eine direkte Quote; oder sichern Sie sich den fünften Platz für die Wiederholung der Weltmeisterschaft.

Die FIFA ordnete an, dass alle Spiele der Mannschaften, die mathematisch an der Weltmeisterschaft teilnehmen, am selben Tag und gleichzeitig ausgetragen werden, um Transparenz zu schaffen und den Wettbewerbsgeist aufrechtzuerhalten.

Das Spiel Peru gegen Uruguay wird in Montevideo ausgetragen und könnte über die direkte Qualifikation von La Celeste entscheiden, ob es gewinnt oder erzwinge eine Definition am letzten Datum, wenn Weiß und Rot nicht verlieren.

Ecuador gegen Paraguay ist das Spiel, das einen der beiden direkten Plätze für die Weltmeisterschaft im „Tri“ bestätigen könnte. Dies reicht aus, um als Besucher in Ciudad del Este nicht zu verlieren, um vom dritten Platz seine Qualifikation gegen das Guaraní-Team zu sichern, das keine Wahl mehr hat.

Brasilien gegen Chile, spielte im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro, wird eine Herausforderung für die 'Roja sein, wenn sie in der Hoffnungsfahrt um mindestens den fünften Platz kämpfen wollen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er die Qualifikationsrunde gegen Uruguay in Santiago beenden wird.

Kolumbien gegen Bolivien in Barranquilla wird ein Duell auf Leben und Tod für Kaffeebauern sein. Nur ein Sieg würde ihn mit Chancen halten, vom siebten Platz in der Qualifikationstabelle zurückzukehren. Es wird auch die Kombination anderer Ergebnisse erwartet, die Optionen für das letzte Datum lassen.

Argentinien gegen Venezuela stehen sich aus entgegengesetzten Positionen gegenüber und vervollständigen das Spiel der Playoffs. Das albiceleste Team ist bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert und der ausgeschiedene „Vinotinto“ -Marsch auf dem letzten Platz in der Gesamtwertung.

SPIEL VON DATUM 17 DER KATAR 2022 QUALIFIKATIONSSPIELE

Donnerstag, 24. März

Uruguay gegen Peru (Montevideo Centenario-Stadion)

Kolumbien gegen Bolivien (Roberto Melendez Metropolitan Stadium von Barranquilla)

Brasilien gegen Chile (Maracana-Stadion in Rio de Janeiro)

Paraguay gegen Ecuador (Antonio Aranda-Stadion in Ciudad del Este)

Freitag, 25. März

Argentinien gegen Venezuela (Monumentales Stadion von Buenos Aires)

SPIELPLAN DER PLAYOFFS-SPIELE

(Ortszeit nach Ländern)

Mexiko: 17:30 Uhr (17:30 Uhr)

Peru, Kolumbien und Ecuador: 18.30 Uhr (18.30 Uhr)

Bolivien, Venezuela und die Vereinigten Staaten: 19:30 Uhr (19:30 Uhr)

Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay: 20:30 Uhr (20:30 Uhr)

Spanien: 12:30 Uhr (am nächsten Tag) (00:30 Uhr)

Katar 2022Qualifiers LIVE: Spielplan und Fernsehkanäle der 17. Qualifikationsspiele (Foto: Movistar Deportes)

TV-KANÄLE AUS PERU, UM SPIELE NACH PLAYOFFS ZU SEHEN

Donnerstag, 24. März

TV-Kanal: Movistar TV - Movistar Deportes kanal 3 | Kanal 703 HD

Kolumbien gegen Bolivien

TV-Kanal: Movistar TV - Tor Peru kanal 14 | Kanal 714 HD

Brasilien gegen Chile

Kanal TV: Movistar TV - plus TV-Kanal 6 | Kanal 706 HD

Paraguay gegen Ecuador

Fernsehkanal: Movistar TV - Ereignisse Fernsehkanal 11 | Kanal 711 HD

Freitag, 25. März

Argentinien gegen Venezuela

TV-Kanal: Movistar TV - Movistar Deportes kanal 3 | Kanal 703 HD

FERNSEHKANAL ZUR BEOBACHTUNG VON QUALIFIKATIONSSPIELEN KATAR 2022

Donnerstag, 24. März

Uruguay gegen Peru

Channel TV: Movistar Deportes und America TV (Peru) | VTV (Deutschland)

Kolumbien gegen Bolivien

Kanalfernsehen: Caracol TV (Kolumbien) | Tigo Sports (Bolivien)

Brasilien gegen Chile

Channel TV: SporTV, Canais Globo und Now Net von Claro (Brasilien) TNT Sports und TNT Sports Go (Chile)

Paraguay gegen Ecuador

Channel TV: Tigo Sports (Paraguay) Der Fußball-Kanal-ECDF (Ecuador).

Freitag, 25. März

Argentinien gegen Venezuela

Channel TV: Öffentliches Fernsehen und TyC Sports (Argentinien) | TLT (Venezuela)

PLAYOFF-RANGLISTE

Katar 2022 Qualifikation Bestenliste Vor-Datum 17

POSITION | LAND | PUNKTE | TORUNTERSCHIED

1. Brasilien | 39 (+27 DG)

2. Argentinien | 35 (+16 DG)

3. Ecuador | 25 (+10 GD)

4. Uruguay | 22 (-3 GD)

5. Peru | 16 21 (-4 DG)

6. Chile | 19 (-1 DG)

7. Kolumbien | 17 (-3 DG)

8. Bolivien | 15 (-12 DG)

9. Paraguay | 13 (-14 GD)

10. Venezuela | 10 (-16 GD)

SPIEL VON DATUM 18 DER KATAR 2022 QUALIFIKATIONSSPIELE

Peru gegen Paraguay (Lima-Nationalstadion)

Ecuador gegen Argentinien (Monumentales Stadion von Guayaquil)

Bolivien gegen Brasilien (Hernando Siles Stadium in La Paz)

Chile gegen Uruguay (Stadion San Carlos de Apoquindo in Santiago)

Venezuela gegen Kolumbien (Cachamay-Stadion in Puerto Ordaz)

