Peru gegen Uruguay: Im Magic Water Circuit werden 3 riesige Bildschirme installiert, um das Spiel zu verfolgen

Zweifellos wird Peru gegen Uruguay eine bedeutsame Begegnung in den Bestrebungen der Nationalmannschaft sein, sich direkt für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. etwas, das die Fans der Weiß-Rot wissen, die sich darauf freuen, die Übertragung des Spiels zu sehen, das in Montevideo gespielt wird. Daher findet an diesem Donnerstag, dem 24. März, das peruanische Fan Festival auf dem Magic Water Circuit statt, wo das Spiel live und auf drei riesigen Bildschirmen übertragen wird.

Die Metropolitan Municipality of Lima gab bekannt, dass die Fans von 14 bis 22 Uhr teilnehmen können. Als Auftakt zur Sendung wird es eine Musik- und Animationsshow sowie eine Auslosung von T-Shirts geben, die von den Spielern der Nationalmannschaft signiert wurden.

Die drei riesigen Bildschirme, auf denen Sie Peru gegen Uruguay sehen können, befinden sich in der Gegend von Tangüis. Der Fußgängereingang erfolgt durch Tor 3A, während die Fahrzeugeinfahrt durch das Tor 5A erfolgt.

Sie gaben auch an, dass die Teilnehmer Spaß mit verschiedenen Spielen haben können, wie „Jump like the capi“, „Fußballnetz“, „Fußballpool“, „Das Ziel des Fans“.

FREIER EINTRITT IN ZONAL CLUBS

Auf der anderen Seite wird die peruanische Fanparty auch in den elf zonalen Clubs stattfinden, wo an diesem Donnerstag, dem 24. März und Dienstag, dem 29. März, Personen, die das weiß-rote Hemd tragen, kostenlos teilnehmen können.

Die Teilnehmer können auf den Sportplatten ein Spiel spielen, ein köstliches Mittagessen in den Grillbereichen zubereiten, in den Lagunen zu Pferd oder Boot fahren, die Tiere unter anderem in den Minifarmen und Minizoos besuchen, je nach Veranstaltungsort. Die Geschäftszeiten sind 6:45 bis 18 Uhr.

Es ist erwähnenswert, dass dieser 24. März auch Donnerstag der Pfoten ist, sodass sie mit ihren Haustieren an der frischen Luft spazieren gehen können.

DATUM 17 DER SÜDAMERIKANISCHEN PLAYOFFS:

24. März (peruanische Zeit)

- 18:30 Uhr, Uruguay gegen Peru

Centenario Stadium, Montevideo

- 18:30 Uhr, Kolumbien gegen Bolivien

Metropolitan Stadium, Barranquilla

- 18:30 Uhr, Brasilien gegen Chile (Rio de Janeiro)

Arena-Fonte-Nova-Stadion

- 18:30 Uhr, Paraguay gegen Ecuador

Antonio Aranda Stadion, Ciudad del Este

25. MÄRZ

- 18:30 Uhr Argentinien gegen Venezuela

Monumentales Stadion, Buenos Aires

LETZTE SPIELE ZWISCHEN PERU UND URUGUAY FÜR QUALIFI

So hat sich unsere Mannschaft in den letzten Spielen gegen die Charrúas geschlagen:

Katar Weltmeisterschaft 2022: Peru 1-1 Uruguay

Weltmeisterschaft Russland 2018: Peru 2-1 Uruguay

Weltmeisterschaft Russland 2018: Uruguay 1:0 Peru

Weltmeisterschaft Brasilien 2014: Peru 1-2 Uruguay

Weltmeisterschaft Brasilien 2014: Uruguay 4:2 Peru

Weltmeisterschaft Spanien 2010: Peru 1:0 Uruguay

Weltmeisterschaft Spanien 2010: Uruguay 6-0 Peru

Weltmeisterschaft Deutschland 2006: Peru 0-0 Uruguay

Weltmeisterschaft Deutschland 2006: Uruguay 1:3 Peru

Korea-Japan-Weltmeisterschaft 2002: Peru 0-2 Uruguay

DIE ELF, DIE GARECA IN PERU VERSUCHTE

Pedro Gallese im Tor; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco in der Verteidigung; Renato Tapia, Yoshimar Yotún und Sergio Peña am Steuer; Die Stürmer werden Christian Cueva, André Carrillo und Gianluca Lapadula sein. Dies waren die elf, die Ricardo Gareca am Morgen des Dienstag, dem 22. März, schickte.

Der Zweifel war Carlos Zambrano oder der Innenverteidiger von Alianza Lima, aber der „Kaiser“ zeigte Unbehagen und trainierte differenziert. Der Verteidiger hat Schmerzen im Oberschenkel durch einen Schlag, den er letzten Sonntag im Superklassiker gegen River Plate erlitten hat.

LESEN SIE WEITER