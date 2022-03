Orbán fordert Brüssel auf, die Blockade von Geldern zur Unterstützung von Flüchtlingen aufzuheben

Budapest, 23 Mrz Ungarn hat die Europäische Kommission (EG) aufgefordert, die Blockade der Sanierungsfonds nach der Pandemie aufzuheben, die Budapest aufgrund seiner autoritären Abweichung auferlegt wurden, um mit diesem Geld Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. In einem Brief an EG-Präsident Ursula von der Leyen erinnert der ungarische Premierminister, der ultranationalistische Viktor Orbán, daran, dass seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar bisher rund 450.000 ukrainische Flüchtlinge in seinem Land angekommen sind. Ungarn „bittet nur darum, so schnell wie möglich einen effektiven Zugang zu den ihm zugewiesenen Mitteln zu haben“, schreibt Orbán in dem Schreiben vom 18. März, das heute vom Wirtschaftsportal Pénzcentrum veröffentlicht wurde. Von den 800 Milliarden Euro des Erholungs- und Resilienzmechanismus, des Gemeinschaftsfonds zur Erholung von der Coronavirus-Krise, hat Ungarn Anspruch auf 7 Milliarden Euro. Dieses Geld ist jedoch gesperrt, solange die Regierung Orbán ihre Verstöße gegen die Prinzipien, auf denen die Europäische Union (EU) basiert, wie die Pressefreiheit und die Rechte von Minderheiten, insbesondere der LBTB+-Gemeinschaft, nicht zurückhält. Ungarn, das sich auf die Parlamentswahlen am 3. April vorbereitet, hat von Brüssel mehrere Akten geöffnet, um zu prüfen, dass diese und andere Probleme die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Brüssel warnte Ende 2021, dass es unwahrscheinlich sei, die Wiederauffüllungspläne von Ländern wie Ungarn und Polen, die aufgrund von Problemen mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit offene Akten in Brüssel haben, vorübergehend verabschieden zu können. Die Verhandlungen sind im vergangenen Jahr unter anderem aufgrund der mangelnden Transparenz des Ausschreibungssystems und der Korruptionsrisiken in Ungarn ins Stocken geraten, obwohl keine der Parteien dies offiziell bestätigt hat. In seinem Brief bat Orbán darum, die Mittelzuweisung flexibler zu gestalten, um sie in der aktuellen Flüchtlingskrise einsetzen zu können. „Der Krieg in der Ukraine ist eine beispiellose Herausforderung“ für die EU-Mitgliedsländer. „In einer solchen Krisensituation ist es wichtig, die Einheit der EU und die gemeinsame Verantwortung aufrechtzuerhalten“, sagt der Premierminister. Während die Reaktion aus Brüssel unbekannt ist, argumentiert die digitale Tageszeitung 444.hu auf der Grundlage anonymer Quellen, dass die EU nur zustimmen würde, dass ein Teil der Sanierungsfonds verwendet wird, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, was im Fall von Ungarn mehr als 90% beträgt. CHEF mn/wr/mj