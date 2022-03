Öffnen Sie die Website, um die für die Teilnahme an Katar 2022 obligatorische „Fan-ID“

Doha, 23 Mrz Die „Fan ID“, ein obligatorisches Dokument, das Fans mit sich führen müssen, wenn sie an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen möchten, kann jetzt über das offizielle Portal www.qatar2022.qa abgerufen werden, das diesen Mittwoch auf einer Pressekonferenz angekündigt wurde die Behörden des Organisationskomitees. Dieses Dokument kann nur von Personen erworben werden, die bereits Tickets besitzen und eine Unterkunft im Land des Persischen Golfs gebucht haben, in dem vom 21. November bis 18. Dezember dieses Jahres die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Die Karte mit dem Namen „Hayya“, die sowohl in physischer als auch in digitaler Form erhältlich ist, dient auch als Einreisevisum für alle Fans, die während der Meisterschaft in das Land reisen, wie es bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland der Fall war. Damit können Sie an Spieltagen im öffentlichen Verkehrsnetz von Katar kostenlos zu und von den WM-Stadien reisen. „Mit der 'Fan ID (Fans können) Zugang zu den Stadien und ermöglichen den Zugang zum kostenlosen Transport in Doha sowie zu anderen Vorteilen, die später bekannt gegeben werden“, sagte Said al Kuwari, Geschäftsführer des Projekts „Fan ID“. Omar Al Jber, Executive Director of Accommodation des Organisationskomitees der Weltmeisterschaft, erklärte auf einer Pressekonferenz auch, dass die Hotel- und Unterkunftspreise in Katar während der Veranstaltung „von Angebot und Nachfrage“ abhängen werden, obwohl er sagte, dass es Alternativen geben werde „ab 80$“ pro Nacht. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass es in Katar Hotels mit drei Sternen bis zu fünf Sternen sowie Häuser und Wohnungen gibt, die gemietet werden können, und die Möglichkeit, in den Häusern der Bewohner im Emirat zu übernachten, ohne die Kreuzfahrten zu zählen, die ausschließlich für die Meisterschaft in Doha verankert werden. „Die Preise unterliegen Angebot und Nachfrage, sodass diejenigen, die früher buchen, mehr Optionen haben. Die Preise beginnen bei 80 US-Dollar, was offensichtlich je nach Region und Art der Unterkunft variieren wird „, sagte Al Jaber. CHEF lu/amr/ism