Neuseeland lockert den obligatorischen Charakter des Covid-19-Impfstoffs

Sydney (Australien), 23. März Neuseeland wird ab dem nächsten Monat die obligatorischen Impfstoffe gegen Covid-19 zurückziehen, mit bestimmten Ausnahmen, unter anderem mit anderen Entspannungsmaßnahmen, die auf den Rückgang der Infektionen mit der Omicron-Variante reagieren, gab an diesem Mittwoch bekannt, dass der Premierminister Jacinda Ardern. Seit dem 5. April müssen Arbeitnehmer im Bildungssektor, bei den Streitkräften und der Polizei nicht mehr geimpft werden, während die Bevölkerung ab diesem Datum keine Impfbescheinigungen gegen Covid-19 vorlegen muss, um Zugang zu Restaurants, Cafés und anderen Unternehmen zu erhalten. Laut Ardern in einer Erklärung sind Impfstoffe nur für Gesundheitspersonal, Pflegeheime, Gefängnisse und Grenzkontrollmitarbeiter obligatorisch. Neuseeland hob auch die obligatorische Verwendung von Masken im Freien auf, beseitigte die Begrenzung der maximalen Anzahl von Personen, die sich im Freien treffen, und es wurde festgelegt, dass die maximale Kapazität in Innenräumen 200 statt 100 beträgt und dass QR-Codes für Unternehmen optional sind. Der Präsident der Labour-Regierung, der eine der strengsten Richtlinien der Welt gegen Covid-19 mit strengen Beschränkungen und Grenzschließungen auferlegt hat, wird sein Warn- und Gesundheitsmanagementsystem beibehalten, ähnlich wie bei Ampeln. „Es gibt Hinweise darauf, dass wir den Gipfel des Omicron verlassen. Die Fälle in Auckland (Neuseelands bevölkerungsreichster Stadt) gehen erheblich zurück, und Anfang April wird mit einem nationalen Rückgang gerechnet „, sagte Ardern in der Erklärung und rechtfertigte die Lockerung der Maßnahmen gegen die Pandemie. Das Ozeanland, dessen Regierung für das anfängliche Management von Covid-19 applaudiert wurde, meldete am Mittwoch 20.130 Infektionen, die seit Beginn der Pandemie mindestens 538.39 Infektionen und 184 Todesfälle verzeichneten, obwohl die von Ardern zitierten Experten der Ansicht sind, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich bei 1,7 liegt Million. Neuseeland, das im Januar weniger als hundert tägliche Fälle von Covid-19 verzeichnete und 96 Prozent der Zielbevölkerung mit zwei Dosen geimpft hat, war zwischen Februar und Anfang März Schauplatz einer Protestaktion gegen Impfstoffe vor dem Wellington-Parlament. Mitte dieses Monats kündigte die neuseeländische Regierung die schrittweise Wiedereröffnung ihrer Grenzen für Touristen aus visumfreien Ländern von Mai bis Oktober an.