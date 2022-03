„Mit allem und getragen“: PAN prangerte AMLO an das INE wegen Verstoßes gegen das Wahlverbot nach der Einweihung der AIFA

Die National Action Party (PAN) reichte beim National Electoral Institute (INE) eine Beschwerde gegen Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) wegen angeblicher Verletzung des Wahlverbots während der Einweihung des Felipe Angeles International Airport (AIFA) ein.

Laut Victor Hugo Sondón Saavedra, Vertreter der PAN im Generalrat des Wahlgremiums, hielt der Bundespräsident vor der Einweihung des Flughafens eine Pressekonferenz ab, auf der er Regierungspropaganda und unsachgemäße personalisierte Werbung verbreitete. „Mit allem und mitgerissen, wie von der Presse dokumentiert wurde, und trotz des Versprechens des Leiters der Geschäftsführung, dies nicht zu tun“, fügte er hinzu.

Präsident López Obrador, der angestellte Beamte, kündigte Straßen, Transfers, Infrastruktur und den Bau des Flughafens an, mit dem er auf die Errungenschaften seiner Regierung anspielte und „gegen das Gesetz und die Verfassung verstieß“, fügte er hinzu.

Die PAN bekräftigte, dass er die Umsetzung von Vorsichtsmaßnahmen und vorbeugenden Schutz für das Wahlgremium fordern werde (Fotos: Präsidentschaft9

Er erklärte auch, dass der Vorstandsvorsitzende in der traditionellen Morgenkonferenz verschiedene Arbeiten, hauptsächlich in Oaxaca und Quintana Roo, illegal gefördert habe, die kurz vor der Durchführung stehen oder bereits in Arbeit sind.

In all dem, was oben erwähnt wurde, bekräftigte der Panista, dass er die Umsetzung von Vorsichtsmaßnahmen und vorbeugenden Schutz für das Wahlgremium fordern werde, da das Verbot staatlicher Stellen, in Zeiten der Wahlschließung Regierungspropaganda durchzuführen, weiterhin voll in Kraft ist.

„Trotz alledem und angesichts so vieler Beweise für Verstöße gegen die Verfassung und das Gesetz beschweren wir uns erneut gegen den Leiter der Exekutive, der Vorsichtsmaßnahmen sowie vorbeugenden Schutz fordert. Wir hoffen, dass das INE umgehend und positiv auf unsere Beschwerde reagiert, sodass einerseits aufgezeichnet wird, dass Acción Nacional weiterhin für die Einhaltung des Gesetzes kämpft und dass andererseits bestätigt wird, dass der Präsident und seine Regierung wiederholt und systematisch darauf bestehen sowohl gegen die Verfassung als auch gegen die Gesetze verstoßen. „verurteilt.

Der Panist sagte, dass der Präsident in der traditionellen Morgenkonferenz verschiedene Werke illegal beworben habe (Foto: Präsidentschaft, AIFA/Sedena und Twitter/ @TrenMayaMX)

Und als er die Sitzung des Sicherheitskabinetts und die morgendliche Pressekonferenz am internationalen Flughafen Felipe Ángeles leitete, bestätigte Präsident López Obrador, dass der neue Flughafenkomplex ein erstklassiges Kapital der Nation ist, das durch die Summe der Testamente erreicht werden könnte.

„Es ist fertig, Sie können überall in der Stadt zum Flughafen gelangen (...) und es wird den Menschen in Mexiko übergeben, weil es eine Arbeit der Menschen ist, die von Arbeitern und zum Wohle der Nation gebaut wurde“, sagte er.

In seiner Rede erinnerte der Vorstandsvorsitzende daran, dass er am 24. April 2019 den Beginn des Baus der Flaggschiffarbeit seiner Regierung angekündigt hatte und „am 21. März die Regierung der vierten Transformation ihrer Verpflichtung zur Aufnahme des Betriebs nachkommt“.

AMLO hob hervor, dass in den Gemeinden rund um den Flughafenkomplex ein umfassendes Stadtentwicklungsprogramm gefördert wird (Fotos: Präsidentschaft)

Er hob auch hervor, dass in den Gemeinden rund um den Flughafenkomplex ein umfassendes Stadtentwicklungsprogramm gefördert werde.

„Wir investieren. (...) Wir bauen keinen Flughafen, als würden wir eine Insel bauen, auf der alles modern ist, aber um die Menschen herum fehlen auch die wichtigsten, das ist nicht der Fall. Die umliegenden Gemeinden werden betreut „, betonte er.

