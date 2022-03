Mindestens sechs Minderjährige sterben bei einem Schulbusunfall in Kolumbien

Sechs Minderjährige starben und fast zwanzig wurden am Dienstag verletzt, nachdem der Schulbus, der sie transportierte, im Nordosten Kolumbiens in einen Abgrund gefallen war, so eine Regionalbehörde.

„Leider muss ich (den) Schulbusunfall auf der Autobahn Laguna de Ortices-San Andrés bestätigen, bei dem 6 Minderjährige starben und mehr als 15 verletzt wurden“, berichtete Mauricio Aguilar, Gouverneur des Departements Santander, in dem sich die Gemeinde San Andrés befindet, auf Twitter.

Die Schüler verließen eine ländliche Schule und gingen zurück zum Kopf der Stadt, als das Fahrzeug in den Abgrund rollte, fügte der Bürgermeister von San Andrés, José Rosember Rojas, hinzu, ohne Angaben zu den Unfallursachen zu machen.

„Die Kinder haben die Schule verlassen und erst diese Woche begann der Bus mit den Strecken, um sie zu Hause zu lassen, als diese unheimliche Straße stattfand“, sagte Rojas gegenüber RCN Radio.

Von der Presse veröffentlichte Bilder zeigen den Bus in einem Waldgebiet mit abgenommenem Dach und mehreren zerstörten Stühlen. Ein Video zeigt Dutzende von Menschen, die auf die Klippe zusteuern, wo der Bus gefallen ist.

„Wir bitten (...) von der Nationalarmee um einen Hubschrauber, um mehrere Minderjährige mit schweren Verletzungen in die Stadt Bucaramanga zu bringen“, sagte der Koordinator der staatlichen Risikomanagementeinheit für Santander, César García, gegenüber Caracol Radio.

Verkehrsunfälle sind eine der häufigsten Todesursachen in Kolumbien. 2021 starben mehr als 7.200 Menschen in einem Land mit 50 Millionen Einwohnern.

