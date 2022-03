Mindestens ein verstorbener und nicht quantifizierter Schaden lässt Regen in Paraguay zurück

Asunción, 23 Mrz Mindestens eine verstorbene Person und erhebliche Sachschäden verursachten die Regenfälle der letzten Stunden in Paraguay, berichteten die Betroffenen und Behörden. Starkregen mit starkem Wind trafen verschiedene Gebiete des Landes, insbesondere Asunción, das am Dienstagabend inmitten eines Sturms überflutet wurde. Häuser, Schulen und Gesundheitszentren wurden aufgrund starker Winde an mehreren Orten obdachlos gelassen, wo am Mittwoch noch feuchte Straßen gemeldet wurden. Im regionalen Gefängnis im Departement San Pedro fiel ein Teil des Daches in einer Station und es wurden andere Schäden gemeldet. Eine Quelle des National Emergency Secretariat (SEN) teilte Efe ohne Angabe von Details mit, dass sie Schadensberichte von den Abteilungen San Pedro, Concepción und Central erhalten hätten. Der amtierende Minister des SEN, Miguel Kurita, beklagte in Erklärungen gegenüber ABC, dass die am stärksten gefährdeten Familien den „größten Schaden“ erleiden. Kurita beschrieb die Wasserströme, die sich infolge des Sturms bildeten, als das „größte Problem“. Lokale Medien gaben an, dass ein 34-jähriger Mann in der Stadt San Lorenzo, Zentralabteilung, starb, nachdem er von einer der Mauern seines eingestürzten Hauses getroffen worden war. Inmitten des Notfalls am Dienstag in Asunción flüchteten Dutzende von Bauern, die in der Hauptstadt angekommen waren, um an einem morgigen Marsch teilzunehmen, Zuflucht im Hauptbahnhof, der jetzt in ein Museum umgewandelt wurde. Die Abteilung für Meteorologie und Hydrologie ergab, dass ein „Sturmsystem“ das Zentrum südlich und östlich der östlichen Region des Landes, in der sich Asunción befindet, betraf. Nach Angaben dieses Unternehmens führten die starken Regenfälle dazu, dass sich in etwa 20 Minuten in einigen Städten der Zentralabteilung „mehr als 50 Millimeter“ Wasser ansammelten. Die Messung in der Stadt San Lorenzo in Central ergab, dass innerhalb einer Stunde 80 Millimeter Regen fielen. „Das überläuft jede Straße oder jeden Kanal, auf dem (Wasser) zirkulieren muss“, sagte der stellvertretende Direktor für Meteorologie, Eduardo Mingo, gegenüber ABC. CHEF lb/ja (Foto)