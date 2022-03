Millionäre werden heute versuchen, ihre Siegesserie gegen Medellin zu verlängern

Bogotá. Marzo 6 del 2022. SantaFe enfrenta a Millonarios en juego válido por la décima fecha de la liga BetPlay Dimayor 2022 en el estadío Nemesio Camacho el Campin. (Colprensa - Sergio Acero)

Das Team von Alberto Gamero ist heute in der Hauptstadt von Antioquia, um am 12. Spieltag des BetPlay League Apertura Turniers gegen Deportivo Independiente Medellín anzutreten. Das Team kommt aus dem Schlagen von Once Caldas mit dem geringsten Unterschied, mit Daniel Ruízs Punktzahl, und hat bereits 26 Punkte. Der Poderoso seinerseits gewann als Besucher auch sein letztes Spiel gegen América de Cali und belegt den siebten Platz.

Darüber hinaus ist die Gegenwart beider Sets unterschiedlich. Die Besucher werden versuchen, ihre Siegesserie zu verlängern, und die Einheimischen streben danach, den vierten Platz in der Tabelle zu belegen. Die Albiazules erholten sich von ihrem Ausscheiden aus der Copa Libertadores gegen Fluminense und erzielten weiterhin Punkte in der Liga. Es gibt sechs seit ihrem Ausscheiden aus dem kontinentalen Turnier, die gegen Independiente Santa Fe und die oben genannten Once Caldas gewonnen wurden. Sie wollen mehr Punkte sammeln, um sich als Anführer zu etablieren und sich als Erste für die letzten Homeruns zu qualifizieren.

Gamero wies auf einer Pressekonferenz auf die Tugenden des gegnerischen Teams Zeile für Zeile hin und betonte nachdrücklich, dass hoher Druck wichtig sein wird, um die schnellen Starts der Band zu stoppen, die Medellín normalerweise unternimmt. Er versicherte, dass sein Team seinen Stil nicht aufgeben und versuchen werde, sich in der Dominanz des Balls und des Besitzes durchzusetzen. Sie können nicht auf Torhüter Álvaro Montero oder Verteidiger Juan Pablo Vargas zählen, die von seinen Teams zu diesem KO-Termin einberufen wurden. Der erste wird mit Kolumbien und der zweite mit Costa Rica sein. Stattdessen könnten Juan Moreno und José Cuenú erscheinen.

Die Rückkehr von David Macalister Silva ermöglicht es dem Team, die Mobilität wiederzugewinnen, die sie im vorherigen Spiel verloren haben, aber sie können sich noch nicht auf Andrés Felipe Román verlassen, der seine Vertragssituation noch nicht gelöst hat, oder auf Ómar Bertel, der sich immer noch von seiner Verletzung erholt. Die mögliche Aufstellung von Millionären wäre folgende:

Juan Moreno; Andrés Murillo, Andrés Llinas, José Cuenu, Elvis Perlaza; Stiven Vega, Larry Vasquez, Daniel Ruiz, David Silva, Eduardo Sosa und Diego Herazo.

Medellin könnte sich so bilden:

Andres Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Victor Moreno, Andres Cadavid, deutscher Gutierrez; David Loaiza, Javier Mendez, Jean Pineda, Andres Ricaurte, Juan David Mosquera; Diber Cambindo.

Antioquias rote Mannschaft fiel in nur einem ihrer letzten 14 Heimspiele in der First Division gegen Millonarios (sechs Siege, sieben Unentschieden). Das letzte Spiel endete torlos.

Das Team unter der Leitung von Julio Comesaña kann aufgrund der Ansammlung von gelben Karten weder auf Adrián Arregui noch auf Vladimir Hernández aufgrund körperlicher Beschwerden zählen. Derselbe Fall von Luciano Pons. Die antioquianische Mannschaft fügt nach den 11 Spielen, die bisher in der Liga gespielt wurden, kein Unentschieden hinzu. Das sind sechs Siege und fünf Niederlagen für sie. Das IMD konnte zum ersten Mal seit Mitte 2016 sechs Heimsiege erzielen. Dies wird ein harter Test für beide Teams sein, jedes mit unterschiedlichen Motivationen und sie hoffen, sie zu verteidigen.

Das Spiel beginnt um 20.15 Uhr im Atanasio Girardot Stadion und wird auf Win Sports übertragen.





