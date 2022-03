Mijares wird die Nationalhymne in Mexiko gegen die USA singen

Die Vorbereitungen für den letzten Tag des Convacaf Octagonal sind bereits in Vorbereitung und nach und nach werden den Fans Details enthüllt. Die mexikanische Nationalmannschaft wird ihr Gegenstück aus den USA in einem der wichtigsten Spiele für ihren Eintritt zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausrichten.

Und einer der Gäste der Veranstaltung wird Manuel Mijares sein. Der mexikanische Sänger wird vor dem Spiel für das Singen der Nationalhymne verantwortlich sein. Über soziale Netzwerke teilte der Tri den Fans die Überraschung mit, dass der Dolmetscher von Si me für die nationalen Auszeichnungen im Azteca-Stadion verantwortlich sein wird.

Dies wurde vom Azteken-Team angekündigt:

Manuel Mijares wird die Hymne im Spiel Mexiko gegen die USA singen (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)





*Informationen in der Entwicklung