Paris, 23 Mrz Die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen gab am Mittwoch bekannt, dass sie, wenn sie die französische Präsidentschaft erwirbt, den jährlichen Beitrag des Landes zur Europäischen Union (EU) um rund 25% reduzieren werde, und kündigte an, dass sie die Sozialhilfe für Ausländer, einschließlich Europäer, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos sind. Die Kürzung des Beitrags Frankreichs zur EU, der nach dem deutschen zweitwichtigste Beitrag, würde etwa 5 Milliarden Euro pro Jahr einsparen und den französischen Beitrag bei rund 15 Milliarden pro Jahr belassen, anstatt bei fast 20.000 heute. Bei der Präsentation der Kosten der Maßnahmen, die er ergreifen wird, wenn er die Wahlen im April gewinnt, und die Reduzierung der Sozialhilfe für Ausländer erwähnte er auch seine Idee, diejenigen auszuweisen, die seit einem Jahr arbeitslos sind. „Legale Ausländer, die arbeiten, werden nicht zur Rückkehr aufgefordert, aber wenn sie länger als ein Jahr nicht gearbeitet haben, müssen sie in ihr Land zurückkehren", sagte er. Die Kandidatin wies darauf hin, dass sie diese Maßnahme anwenden werde, nachdem sie sie per Referendum konsultiert habe. Auf der Einkommensseite argumentierte er, dass „ein Staatsfonds" geschaffen werde, der dazu dienen wird, die Gewinne von Sektoren wie Infrastruktur in Initiativen oder Projekte zum Nutzen der Franzosen zu lenken. Er stellte auch klar, dass er sich verpflichtet, die Staatsschulden des Landes, sowohl Zinsen als auch Kapital, zurückzuzahlen, wenn Frankreich den Vorsitz hat. „Die Idee, nicht zurückzuzahlen, ist unverantwortlich", sagte Le Pen, der nach den Wahlen 2017 das Projekt des Austritts aus der Eurozone aufgab.