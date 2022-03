Luis Suarez hebt Perus defensive und offensive Qualitäten hervor

Montevideo, 22 März Der uruguayische Stürmer Luis Suárez hob am Dienstag die Qualitäten hervor, die die peruanische Nationalmannschaft sowohl in der Verteidigung als auch in der Front hat und die an diesem Donnerstag am vorletzten Tag der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft Katar 2022 gegen Celeste antreten wird. „Offensichtlich kennen wir die Qualität der Spieler, die Peru in der Mitte des Feldes hat, wo sie den Unterschied ausmachen“, sagte der Fußballer von Atlético de Madrid während einer virtuellen Pressekonferenz. Er wies auch darauf hin, dass sein nächster Rivale mit großer Intensität und mit sehr geordneten Spielern verteidigt. Aus diesem Grund betonte er, dass Uruguay auf die Abreise seines Rivalen achten müsse, um ihm an Orten Schaden zuzufügen, an denen sie die meisten Schwierigkeiten haben. „Da wir wissen, dass wir beide unter gleichen Bedingungen sind, um uns zu qualifizieren, wird es ein sehr ausgeglichenes Spiel“, betonte der Stürmer, der betonte, dass Celeste seinen Heimstatus spürbar machen sollte. In dieser Hinsicht dankte er den Leuten dafür, dass sie die Tickets verkauft hatten, und sagte, dass es jetzt an der Zeit sei, dass Fußballer diese Geste auf dem Spielfeld zurückgeben. An diesem Dienstag trainierte der Himmelskader am Nachmittag auf Befehl von Trainer Diego Alonso, der nicht auf den Mittelfeldspieler Matías Vecino zählen konnte, nachdem er positiv auf Covid-19 getestet worden war. Diese Situation führte dazu, dass das Trainerteam beschloss, die Mittelfeldspieler Fabricio Díaz (Liverpool) und Manuel Ugarte (Sporting-POR) zu zitieren, die an diesem Mittwoch teilnehmen werden, dem Tag, an dem Celeste ihre letzte Trainingseinheit abhalten wird. CHEF scr/rmp/auto (Video)