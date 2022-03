Latino-Brüder, die wegen Mordes 25 Jahre im Gefängnis verbracht haben, wurden entlassen

Los Angeles, 23 Mrz Ein Richter in Michigan hob die Urteile zweier Latino-Brüder auf, die 1995 wegen Vergewaltigung und Mordes an einer Frau 25 Jahre im Gefängnis zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, und es gelang ihnen, ihre Freiheit wiederzugewinnen, Anwälte des Innocence Project der Western Michigan University heute gemeldet. Melvin und George DeJesus waren am 11. Juli 1995 wegen Mordes und der Vergewaltigung von Margaret Midkiff verurteilt worden, obwohl Zeugen aussagten, dass sich die Brüder anderswo befanden, als sich das Verbrechen in der Stadt Pontiac, Michigan, ereignete. Es gab auch keine DNA-Beweise, die sie mit dem Tatort in Verbindung brachten. Martha Anderson, Richterin am Oakland County Circuit Court, hob die Urteile am Dienstag auf Antrag des Direktors der Conviction Integrity Unit (CIU) des Generalstaatsanwalts von Michigan, Robyn Frankel, auf, der auch die Abweisung aller gegen die Brüder erhobenen Anklagen beantragte. „Ich möchte mich für die Maßnahmen entschuldigen, die vor 25 Jahren gegen Sie ergriffen wurden. Fünfundzwanzig Jahre ihres Lebens wurden ihnen genommen, die nicht ersetzt werden können. Hoffentlich finden sie etwas Trost darin, dass sie sich wieder mit ihrer Familie vereinen und ein normales Leben außerhalb der Gefängnismauern führen können. Ich wünsche ihnen alles Gute „, sagte Anderson den Angeklagten. Die Brüder, die mit Midkiff und seiner Familie befreundet waren, wurden allein aufgrund der Aussage des verurteilten Vergewaltigers Brandon Gohagen, 50, verurteilt, dessen DNA am Tatort gefunden wurde. Midkiff wurde im Keller ihres Hauses mit einem Kissenbezug über dem Kopf gefunden. Die Autopsie zeigte, dass sie zu Tode getreten worden war. Gohagen behauptete, die Brüder Jesu hätten ihn gezwungen, Midkiff, der 43 Jahre alt war, als er starb, zu vergewaltigen, aber er habe sie nicht getötet. Schließlich bekannte er sich des Mordes zweiten Grades und des kriminellen Sexualverhaltens ersten Grades schuldig, als Gegenleistung für seine Aussage gegen die Brüder. Eine Jury glaubte Gohagens Aussage und im Dezember 1997 wurden die Brüder wegen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Innocence Project an der Western Michigan University (WMU-Cooley), der Cooley School of Law und der Michigan Innocence Clinic, die die Brüder vertraten, forderten die CIU auf, die Fälle erneut zu untersuchen. Nachdem die CIU den Antrag angenommen hatte, interviewte sie zahlreiche Zeugen und überprüfte jahrzehntelange Dokumente, die die Alibis der Brüder für die Nacht des Mordes bestätigten. Neue Beweise zeigen, dass Gohagen allein für den Mord an Midkiff verantwortlich war, zusammen mit 12 weiteren sexuellen Übergriffen in der Stadt Pontiac seit den 1990er Jahren. Während der Anhörung am Dienstag sprach Frankel den beiden Latinos die „tiefste Entschuldigung für all die Jahre an, die sie ihnen genommen haben“. Als Antwort sagte George DeJesus, 44, er sei „dankbar, dass die Wahrheit endlich ans Licht gekommen ist“. „Mir ist klar, dass Gerechtigkeit für uns alte Wunden für die Familie Midkiff öffnet. Ich hoffe nur, dass unsere Familien eines Tages heilen können und wir eine Beziehung haben können „, fügte er hinzu. „Ich habe keine Feindseligkeit. Ich kenne sie seit ich 8 Jahre alt war. Du bist wie meine zweite Familie „, sagte der 48-jährige Melvin DeJesus und sprach vor der Familie Midkiff. Tracey Brame, Direktor des WMU-Cooley Innocence Project, sagte: „Wir freuen uns, dass George sagen kann, dass er nach einem fast 25-jährigen Kampf um den Beweis seiner Unschuld vollständig entlassen wurde.“ „George und sein Bruder Melvin erhielten endlich Gerechtigkeit“, schloss er. CHEF amv/msc (Foto)