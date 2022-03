Karte der Wahlen 2022 in Tamaulipas: was steht auf dem Spiel

Tamaulipas wird wie fünf andere Staaten am 5. Juni sein Gouverneur erneuern. nach viel Kritik und Gesetzlosigkeit, die der derzeitige lokale Präsident Francisco García Cabeza de Vaca im vergangenen Jahr durchgemacht hat.

Der Staat hat seinen Sitz im Nationalen Institut für Statistik und Geographie (INEGI) und hat 3.527.735 Einwohner, von denen 2.738.954 aufgrund des Cut-Offs vom 31. Januar im Register des Nationalen Wahlinstituts (INE) eingetragen sind - und sie können ihr Wahlrecht ausüben.

Darüber hinaus ist wie in Aguascalientes die elektronische Abstimmung zum ersten Mal erlaubt. Daher werden in den 43 Gemeinden des Unternehmens etwa 4.795 Boxen platziert.

Sie werden die Kandidaten für die Regierung von Tamaulipas sein (Fotos: Regierung von Tamaulipas/Twitter/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn)

Um die Macht in Tamaulipas zu erneuern, beschloss die National Action Party (PAN), sich der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI) und der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) anzuschließen, um die Let's Go for Tamaulipas-Koalition zu bilden, die von Cesar Verastegui, Der Trick.

Während Movimiento Ciudadano (MC) seine Strategie, in den sechs Einheiten, die die Exekutive erneuern werden, alleine zu gehen, nicht änderte und den ehemaligen Gemeindepräsidenten von Ciudad Victoria ernannte, Arturo Díaz Gutiérrez als sein Kandidat für dieses Jahr 2022.

Schließlich beschloss die Bewegung für nationale Regeneration (Morena), sich mit der Labour Party (PT) und der Green Ecologist Party of Mexico (PVEM) unter dem Namen Juntos Hacemos Historia zu verbünden, um eine weitere lokale Verwaltung aus der Hand des Senators zu suchen, der jetzt lizenziert ist. Americo Villarreal.

Maki Esther Ortiz stellte die Vorkandidatur von Américo Villarreal vor eine Herausforderung (Fotos: Twitter/ @LillyTellez/@NuestrasNot)

Am 16. März reichte der ehemalige Senator Maki Esther Ortiz Domínguez jedoch eine Beschwerde beim Wahlgericht des Bundesstaates Tamaulipas ein ( Trieltam), um die Wahl der Nationalen Kommission für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit (CNHJ) von Morena anzufechten, da nicht alle Argumente für die einzige Wahl vor der Kandidatur erfüllt waren.

Einige Tage später stellten die Richter von Tamaulipas fest, dass Villareral Anaya weiterhin der Vorkandidat für die Regierung ist. Der CNHJ wurde jedoch aufgefordert, eine neue Entscheidung zu erlassen, in der ausführlich erläutert wurde, welche Punkte zur Auswahl des nächsten Kandidaten berücksichtigt wurden.

Vor der Registrierung von Américo Villareal als Kandidaten ist Morena daher verpflichtet, ein neues Urteil über die endgültige Wahl des Instituts vorzulegen, das der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wurde.

Francisco García Cabeza de Vaca gewann den Sieg 2016 (Fotokunst: Steve Allen)

Das Unternehmen wird derzeit von Francisco García Cabeza de Vaca geleitet, der den Sieg am 5. Juni 2016 mit 721.049 Stimmen errungen hat, was 50,15% der gesamten an diesem Tag abgegebenen Stimmen entspricht.

Auf dem zweiten Platz lag Baltazar Hinojosa Ochoa, Vertreter der Allianz For the Good of Tamaulipas, bestehend aus PRI, PVEM und PANAL, die 517.619 Stimmen gewann, was 36,03% der Gesamtzahl entspricht.

Auf dem dritten Platz gewann Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Kandidat der Bürgerbewegung, 84.736 Stimmen, was 5,81% bedeutete. Während der vierte Platz deutlich unter der PRD lag, erhielt er nur 17.324 Stimmen für Jorge Osvaldo Váldez Vargas.

Die letzten Jahre der sechsjährigen Amtszeit von Francisco García Cabeza de Vaca waren aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht einfach (Foto: Cuartoscuro)

Die Verwaltung des Standgouverneurs war jedoch alles andere als einfach, da die Financial Intelligence Unit (FIU) Ende Juni 2020 eine Beschwerde gegen García Cabeza de Vaca, seine Mutter, seine beiden Brüder, seine Frau, seinen Schwiegervater und zwei weitere Personen“ die zwei Unternehmen, ein ländliches und eine Immobilie, für mutmaßliche Verbrechen wie organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Korruption leiten.“

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätte der lokale Präsident mutmaßliche Erlöse aus der organisierten Kriminalität bevorzugt. Daher wurde festgestellt, dass es telefonische Beweise dafür gab, dass er sich im Besitz der Anti-Drogen-Agentur der Vereinigten Staaten (DEA) und der Financial Intelligence Unit (FIU) befindet, die Beweise beitrugen gegen Cabeza de Vaca wegen illegaler Anreicherung, Umleitung von Ressourcen und Steuerbetrug.

