Kampf der humanitären Resolutionen bei der UNO zwischen Russland und den westlichen Ländern

Vereinte Nationen, 23 Mrz Die UN-Generalversammlung hat heute eine außerordentliche Sitzung eingeleitet, um eine „humanitäre Lösung“ des Krieges in der Ukraine zu erörtern und darüber abzustimmen, einen Text, den Russland als „antirussisch“ bezeichnete und es veranlasste, dem Sicherheitsrat am Mittwoch eine alternative vorzulegen. Die diplomatische Auseinandersetzung dauert nun seit einer Woche an, nachdem Frankreich und Mexiko im Sicherheitsrat eine Resolution zu humanitären Fragen angekündigt hatten und Russland versucht hatte, dem entgegenzuwirken, indem es eine eigene Resolution eingereicht hatte, vor der die ersten beiden Länder ihre Resolution an die Versammlung übermittelten. In der russischen Resolution heißt es nicht, dass die humanitäre Katastrophe in der Ukraine durch den Einmarsch der russischen Armee verursacht wurde, und definiert auch nicht klar den Aggressor und die angegriffene Person, wie westliche Länder angeprangert haben. Der Vertreter der Ukraine, Sergiy Kyslytsya, teilte der Versammlung heute mit, dass die UN keine Gruppe von „Zuschauernationen sein sollte, die Verantwortung verwischen, Mord banalisieren und den Mörder anonymisieren“. „Wir fallen nicht dem Stockholm-Syndrom zum Opfer“, sagte er, „während wir mit einem Serienmörder (in den UN-Salons) Kaffee trinken, oder?“ , sagte der Ukrainer und forderte damit die Verantwortung der Länder auf, eine Resolution zu unterstützen, die von „Dutzenden von Ländern“ gesponsert wird, sagte er. Nachdem der ukrainische Botschafter Wassili Nebenzia gesprochen hatte, der die französisch-mexikanische Resolution als „politisierte, antirussische Aktion in einem angeblich humanitären Kontext“ bezeichnete, warnte er jedoch davor, dass diese Resolution „die Suche nach einer Lösung in der Ukraine erschweren wird, da sie Positionen verschärfen wird, die nicht realistisch (von der Regierung von Kiew) und reagieren auch nicht auf Bedürfnisse“. Nebenzia wiederholte, dass sein Land heute Nachmittag seine eigene Resolution im Sicherheitsrat vorlegen werde, lobte aber auch die Initiative Südafrikas, das in derselben Generalversammlung eine weitere Resolution vorlegen wird, die auch „humanitär“ genannt wird, deren Text die Kritik an Russland abschwächen wird so sehr, dass Nebenzia die südafrikanische Initiative als „sehr nahe“ an der russischen bezeichnete. Die praktische Gleichzeitigkeit von drei Resolutionen, die sich direkt auf die Glaubwürdigkeit der UN auswirken, hat erneut nicht nur die Unterschiede in der Kriegserzählung, sondern auch im Verhältnis der Kräfte auf der internationalen Bühne hervorgehoben. Länder wie Brasilien oder Thailand, die heute in der Versammlung das Wort ergriffen haben, haben versucht, gleich weit entfernt zu sein, und während sie die im Krieg begangenen Verbrechen verurteilten, kritisierte die brasilianische Mission die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, während die thailändische Mission vor der „Politisierung“ warnte, die die Arbeit der UN. In jedem Fall beabsichtigt keine der drei Resolutionen, in praktische Maßnahmen umzusetzen: die des Rates, weil sie nicht ausreichend unterstützt wird und von mehreren Ländern mit Vetorecht abgelehnt wird, und denen der Versammlung, weil es sich um ein Organ ohne Exekutivgewalt handelt, das lediglich deklarativ ist.