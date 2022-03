Juan Pablo Varsky analysierte die aktuellen Ereignisse von Luis Advíncula und Carlos Zambrano bei Boca Juniors

Luis Advíncula und Carlos Zambrano sind sehr wichtige Spieler in der peruanischen Nationalmannschaft. Beide werden von Trainer Ricardo Gareca hoch geschätzt, der von ihnen die beste Leistung erzielt hat, bis zu dem Punkt, dass sie von einem großen Amerikaner als Boca Juniors engagiert wurden. Und obwohl sie einen komplizierten Start hatten, haben sie sich nach und nach niedergelassen. Genau darüber sprach der Journalist Juan Pablo Varsky, der die Situation beider Spieler im argentinischen Fußball erklärte.

Zunächst kam 'Lucho' im Juli 2021 zur „Xeneize“ -Besetzung des spanischen Rayo Vallecano. Zu dieser Zeit war der Starter auf der rechten Seite der Jugendspieler Marcelo Weigandt, der nach einem positiven Lauf durch Gimnasia in den Club zurückkehrte. In diesem Zusammenhang fiel es dem Peruaner schwer zu spielen, und als er es tat, hatte er einige Probleme in Bezug auf das Tempo des Wettbewerbs. starke Kritik an ihrer Rekrutierung hervorrufen.

„Wir müssen uns um die Kontexte kümmern. Advíncula kam ohne Vorsaison für Rayo Vallecano an. Das Problem mit Luis ist, dass es einen Konkurrenten in der Position gab, der gut gespielt hat wie Weigandt. Der Kontrast war der Grund, warum Advíncula spielt, wenn Weigandt gut spielt. Ich denke, die beste Version von Advíncula ist besser als die von Weigandt. Wir sprechen von einem Nationalspieler mit einer anderen Art von Reibung . Weigandt hat viel Raum für Wachstum, aber die Sache ist, dass Advínculas Version, sobald sie in Boca ankam, dem unterlegen war, was Weigandt bot „, erklärte der argentinische Journalist in einem Interview mit Diego Rebagliati für Movistar Deportes.

„Es gibt auch den Faktor, wie man einen ausländischen Spieler dazu bringt, den Weg zu einem der Jugendlichen zu verkürzen, die in Gimnasia gespielt hatten, ausgeliehen wurden und gute Leistungen erbracht hatten. Aber es ging darum, sich einzuleben, und heute ist er der Starter , abgesehen von der Tatsache, dass Weigandt verletzt wurde und Boca eine andere Variante wie Mancuso hat „, fügte er hinzu.

Tatsächlich hatte Marcelo Weigandt Ende Oktober letzten Jahres eine erhebliche Schulterverletzung, die ihn für mehrere Monate vom Gericht ferngehalten hat. Dies wurde vom peruanischen Spieler genutzt, um sich in der Startelf niederzulassen und wurde von den „Buenos Aires“ -Fans aufgrund ihrer Leistung und herausragenden Leistungen immer beliebter.

Luis Advíncula und Carlos Zambrano bei den Titelfeiern des Maradona Cup mit Boca Juniors | Foto: Dissemination

LAGE IN ZAMBRANO

Ein fast ähnlicher lebte Carlos Zambrano, obwohl er Anfang 2020 als großer Kartellfußballer nach Boca kam. Von Anfang an zeigte er keine guten Leistungen und wurde auch heftig kritisiert, sowohl von der Presse als auch von den Fans des argentinischen Kaders zu einem solchen Ausmaß, in dem er an Gewicht verlor und Beschwerdeführer bei der alternativen Bank war.

„Zambranos Fall ist auch ähnlich. Boca hatte Lisandro López und Carlos Izquierdoz als solide Verteidigung, was für sie fast eine Routine war, um das ungeschlagene Tor zu erreichen. Carlos (Zambrano) musste eintreten, er erschien auf einem Foto eines Tores des Rivalen und die Botschaft ist dieselbe. Ich weiß nicht, ob die fremde Komponente irgendwas beeinflusst. Vielleicht weniger als Sie berechtigterweise an Peru glauben können und vielleicht mehr, als Sie von hier aus (Argentinien) analysieren können. Ich denke, es gibt etwas jenseits des Spiels und es hat mit der Subjektivität zu tun, ob der Spieler aus den Jugenddivisionen stammt, ob er Ausländer ist oder nicht. Und es hat sich auch stabilisiert, es wurde konsolidiert. Für mich ist es die zentrale, die es Boca ermöglicht, hinter der Rückseite von '5" zu schrumpfen. Er gibt den Ball gut ab, er hat ein gutes Luftspiel und ist auch eine Nationalmannschaft. Es ging darum, dass er fand, dass seine beste Version weniger diskutiert wird „, sagte Varsky.

In ähnlicher Weise kam er in beiden Situationen zu einem Schluss. „Das Problem mit beiden und ich habe es wieder zusammengestellt, ist, dass sie bei ihrer Ankunft keine bessere Version angeboten haben und es Konkurrenten in der Position gab, die viel besser waren . Daher die Fragen „, schloss er.

Der „Leon“ hat dieses Jahr 2022 3 Spiele gespielt, obwohl es die letzten beiden waren, in denen er sich zu verändern schien und seinen besten Fußball zu finden schien. Vor Estudiantes de La Plata spielte er 65 Minuten für die frühe Verletzung von Carlos Izquierdoz, wodurch er als Starter spielen konnte Superclassic gegen River Plate. In diesem Spiel hatte er eine solide Leistung und mit wenigen konnte er einen Platz in der Startelf von DT Sebastián Battaglia gewinnen.

