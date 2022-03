Japans NTT Data ist im größten Technologiepark Brasiliens installiert

Recife (Brasilien), 23 Mrz Japans NTT Data, der Controller des spanischen Unternehmens Everis und Teil der NTT-Gruppe, nahm den Betrieb im Porto Digital in Recife, dem größten Technologiepark in Brasilien, auf und gab am Mittwoch das Büro des Bürgermeisters bekannt. NTT Data gilt als das sechstgrößte Unternehmen der Welt in Bezug auf Datenverarbeitung und digitale Sicherheit und wird neben der Installation eines Operationszentrums auch Fachkräfte aus Recife, der brasilianischen Hauptstadt mit dem höchsten Anteil an Fachleuten im Technologiebereich des Landes, mit 600 Doktoraten ausbilden. Laut dem Bürgermeister Joao Campos wird das Unternehmen 230 Mitarbeiter beschäftigen und Porto Digital, in dem 350 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 3,6 Milliarden Reais (rund 720 Millionen Dollar) im Jahr 2021 beheimatet sind, ermöglichen, sich als „Hub“ (Austauscher) für die Datenverarbeitung zu etablieren. Laut dem Präsidenten von Porto Digital, Pierre Lucena, werden in Recife auch Initiativen für künstliche Intelligenz und Metaverse von NTT Data entwickelt. Das Porto Digital in Recife und seine Unternehmen haben einen Transformationsprozess in der Stadt und im Land geleitet, wie das jüngste Projekt der CESAR-Innovationsschule im Seehafen von Suape und das Hauptprojekt im Bundesstaat Pernambuco (Nordosten). Die Schule entwickelte ein beispielloses Terminalbetriebssystem (TOS), um in Echtzeit den gesamten Frachtverkehr im Hafen zu überwachen, einer der größten Container, Öl und Flüssigkeiten des Landes. CHEF wgm/