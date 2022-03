Islamische Länder fordern Russland und die Ukraine auf, die Feindseligkeiten einzustellen

Islamabad, 23 Mrz Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) forderte Russland und die Ukraine am Mittwoch nachdrücklich auf, „die Feindseligkeiten sofort einzustellen“ und den Krieg zu beenden, nachdem der Ministerrat in Pakistan mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi als besonderer Gast abgehalten worden war. „Diese Sitzung fordert beide Parteien nachdrücklich auf, einen positiven Dialog zu führen, um eine Lösung zu finden“, sagte der pakistanische Außenminister Shah Mahmood Qureshi während einer Pressekonferenz, in der er von OIC-Generalsekretär Hissein Brahim Taha begleitet wurde. Qureshi erklärte, die Organisation der islamischen Länder befürworte „eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten, um den Verlust von Menschenleben zu vermeiden“. Laut dem pakistanischen Minister forderten Delegierte aus den OIC-Mitgliedsländern hauptsächlich die Einrichtung humanitärer Korridore, um den sicheren Verkehr von Zivilisten und Hilfe zu gewährleisten. Die Organisation brachte die Bereitschaft ihrer Mitgliedstaaten zum Ausdruck, den Dialog zwischen Russland und der Ukraine zu unterstützen und zu erleichtern. Qureshi erklärte weiter, dass die russische Invasion während seines heutigen Treffens mit dem pakistanischen Premierminister Imran Khan auch mit dem chinesischen Außenminister diskutiert wurde, und fügte hinzu, dass Yi auch für die Vermittlung des Konflikts sei. Sowohl China als auch Pakistan haben es dennoch vermieden, die russische Invasion in die Ukraine zu verurteilen, und gehören zu den wenigen Nationen, in denen sich ihre Beziehungen zu Moskau durch diesen Konflikt nicht verschlechtert haben, wodurch Sanktionen vermieden wurden. Der 48. Ministerrat schloss diesen Mittwoch in Islamabad nach zweitägigen Beratungen ab, in denen die Organisation 140 Resolutionen zu einer Vielzahl von Themen verabschiedete, unter anderem von der Ernennung eines Sonderbeauftragten für Islamophobie bis zur Reaktion gegen das Coronavirus. Das OIC ist nach der UNO die zweitgrößte zwischenstaatliche Organisation mit 57 Mitgliedsstaaten auf vier Kontinenten, die 23% der Weltbevölkerung ausmachen. An diesem Gipfel nahmen mehr als 800 Delegierte aus 45 islamischen Ländern sowie hochrangige Beamte aus Nicht-OIC-Ländern, Vertreter der UN, regionaler und internationaler Organisationen, darunter die Arabische Liga und der Golf-Kooperationsrat, teil. Der Abschluss des OIC-Gipfels fiel heute mit der Feier des pakistanischen Nationalfeiertags zusammen, der von einer Militärparade gekennzeichnet war, an der sowohl der chinesische Minister als auch die Delegierten der islamischen Organisation teilnahmen. „Heute gedenken wir an die Resolution zur Gründung einer eigenen Nation für alle Muslime auf dem Kontinent, unserer geliebten Heimat Pakistan“, sagte Khan auf Twitter. CHEF ja-daa/psh (Foto)