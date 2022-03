In Argentinien gibt es mehr Fälle mit der BA.2-Subvariante von Ómicron, und die Impfrate ist gesunken

Personas esperan en fila para ser testeados por la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en medio de un fuerte crecimiento de casos, fuera del Hospital Pirovano, en Buenos Aires, Argentina 4 enero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Seit der zweiten Februarhälfte ist Ómicron die einzige in Argentinien zirkulierende Variante des Coronavirus. Es gibt keine Menschen mehr mit COVID-19 mit Delta-, Gamma-, Alpha- und Lambda-Varianten. Es ist alles Omicron. Die meisten erwarben die Unterlinie BA.1. Der neue Bericht zur genomischen Überwachung des ANLIS/Malbrán-Instituts berichtete jedoch, dass bereits mehr Fälle von Patienten mit BA.2-Infektion festgestellt werden, der Unterlinie, die zu einem Anstieg der COVID-19-Fälle in Europa führt.

Malbrán-Forscher haben seit Januar letzten Jahres 23989 Proben zur Identifizierung von Coronavirus-Varianten analysiert. Sie werden durch genomische Sequenzierung und RT-PCR-Screening untersucht. Im März wurden 27 Fälle der Variante Ómicron BA.2 festgestellt. Neun der 27 waren Personen mit internationaler Reisegeschichte und 18 Fälle werden untersucht.

Fälle mit einer Geschichte des internationalen Reisens kommen aus Brasilien, Uruguay, der Dominikanischen Republik, der Schweiz und Spanien. Die Wohnprovinzen der Fälle sind die Stadt Buenos Aires (8 Fälle) und die Provinz Buenos Aires (1 Fall). Achtzehn Fälle werden untersucht: 12 der 18 leben in der Stadt Buenos Aires, 5 in der Provinz Buenos Aires und 1 in Santa Fe.

Die BA.2-Unterlinie der Ómicron-Variante ist 30% übertragbarer als die andere, die sich in Argentinien durchgesetzt hat. (Getty Images)

Aus in Dänemark durchgeführten Studien ist bekannt, dass die BA.2-Sublinie im Vergleich zu BA.1 besser übertragbar ist. Es ist 30% übertragbarer als die andere Unterlinie. Im Vereinigten Königreich schätzt die britische Health Security Agency, dass die Subvariante BA.2 um 80% schneller wächst als BA.

Die Jahreszeit des Herbstes ist da. Der langsame Fortschritt der BA.2-Unterlinie in Argentinien eröffnet die Möglichkeit, dass die COVID-19-Fälle erneut zunehmen. Die Kurve war seit der zweiten Januarhälfte national rückläufig. Aufgrund der Belastung durch Fälle im nationalen Gesundheitsministerium gingen die bestätigten Fälle in den letzten 14 Tagen landesweit um 29% zurück.

Die Daten könnten jedoch verzerrt sein, da es kürzlich Fälle von COVID-19 aus den Vormonaten gab. „Wenn wir die Fälle von COVID-19 bis zum Zeitpunkt des Auftretens der Symptome betrachten, gehen sie in der Stadt Buenos Aires nicht zurück: durchschnittlich 80 Fälle pro 100.000 Einwohner. In der Provinz Buenos Aires sind sie ein paar Tage gestiegen, aber sie würden untergehen „, sagte Jorge Aliaga, Doktor der Physik und Analyst von Pandemiedaten an der National University of Hurlingham, gegenüber Infobae.

Die Bettenbeschäftigungen auf der Intensivstation gingen seit Ende Januar und im März weiter zurück. In der letzten Woche gab es jedoch einen Anstieg der täglichen Krankenhausaufenthalte um 10%, wenn die wöchentlichen Durchschnittswerte berücksichtigt wurden. Seit dem 9. März werden Todesfälle nach dem Datum des Daten-Uploads als Wochendurchschnitt mit weniger als 60 gezählt.

Die wöchentlichen Dosisanwendungen begannen im März 2022 auf einem ähnlichen Niveau zu liegen wie im April letzten Jahres, als die Welle von der Variante Gamma/EFE/Juan Ignacio Roncoroni erzeugt wurde

In der Zwischenzeit sinkt das Impftempo gegen COVID-19 weiter. Dosen sind landesweit in Impfstoffen erhältlich, um das primäre Impfschema zu vervollständigen, die dritte Auffrischungsdosis zu erhalten, und für die vierte Dosis nur für Personen, die Sinopharm erhalten haben, und für Personen, die immungeschwächt waren. Die wöchentlichen Dosisanwendungen erreichten im März 2022 ein ähnliches Niveau wie im April letzten Jahres, als die durch die Gamma-Variante verursachte Welle auftrat. Seit der letzten Februarwoche wurden nur 559.889 Dosen Impfstoffe angewendet. In der darauffolgenden Woche stieg sie auf 714.225 und letzte Woche wurden 640.513 Dosen verabreicht.

Der COVID-19-Impfplan in Argentinien begann am 29. Dezember 2020. Zu dieser Zeit war geplant, nur 24 Millionen Menschen zu impfen, die zu den Risikogruppen mit dem höchsten Risiko für Komplikationen und das notwendige Personal gehörten. Seit Juni wurde es jedoch auf Erwachsene ohne Risikofaktoren ausgedehnt. Im August wurde es bei Jugendlichen und ab Oktober bei Mädchen und Jungen im Alter von 3 bis 11 Jahren aufgenommen.

Im Rahmen der Welle von Ómicron stieg die Anwendung der Impfstoffdosen seit der zweiten Dezemberhälfte innerhalb von zwei Wochen um 126%. Die Umkehrung der Welle seit Januar, die Verschiebung von Anträgen aufgrund von COVID-19 und die Wahrnehmung eines geringen Risikos haben jedoch unter anderem zu einer verringerten Einhaltung der Impfung geführt. 77% der Anwendungen sind zusätzliche oder Auffrischungsdosen.

Von der Argentinischen Vereinigung für Atemmedizin erklärte der Infektiologe Alejandro Chirinos: „Das Aufbrausen der Pandemie und die Verringerung der Fälle von COVID-19 haben dazu geführt, dass es jetzt Menschen gibt, die sich entspannt haben und sich noch nicht impfen lassen. Wir betonen jedoch, dass sie den primären Zeitplan abschließen oder die zusätzlichen oder Auffrischungsdosen erhalten werden, die jeder einzelnen Dosis entsprechen.“

„Das Grippevirus ist im Umlauf und einige glauben, dass die Coronavirus-Pandemie vorbei ist. Das stimmt aber nicht „, warnte Dr. Angela Gentile (Foto: Franco Fafasuli)

Für Dr. Angela Gentile von der Argentine Society of Pediatrics und der Nationalen Kommission für Impfstoffsicherheit „ist die Wirksamkeit aller drei Dosen gegen Ómicron hoch. Mittlerweile gibt es jedoch einige Hindernisse, die das Impftempo verlangsamt haben, obwohl Dosen verfügbar sind. Das Grippevirus ist im Umlauf und einige glauben, dass die Coronavirus-Pandemie vorbei ist. Das stimmt jedoch nicht: Das Coronavirus zirkuliert weiterhin in Argentinien. Impfungen müssen an Orten wie Parks und anderen Orten durchgeführt werden, in denen sich Menschen aufhalten.“

Die Infektiologin Leda Guzzi von der Argentinischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten war der Ansicht, dass „die Wahrnehmung des COVID-19-Risikos verloren ging. Die zusätzliche oder Auffrischungsdosis als dritte Dosis ist jedoch der Schlüssel, um Krankenhausaufenthalte und Todesfälle angesichts der verschiedenen Ómicron-Unterlinien zu verhindern.“ Für Andrea Uboldi von der Nationalen Impfkommission könnte es im April die Anwendung von Impfstoffen erneut erhöhen, da Personen, die im Januar COVID-19 hatten, die Auffrischungsdosis verschieben mussten.

Die Möglichkeit, eine vierte Impfstoffdosis auf die allgemeine Bevölkerung anzuwenden, wird ebenfalls auf der ganzen Welt diskutiert. Die Vereinigten Staaten, Chile, Dänemark, Deutschland, Schweden und das Vereinigte Königreich beschränkten die zweite Auffrischungsdosis auf immunsupprimierte Personen. Diese Woche weitete das Vereinigte Königreich die Anträge jedoch auf Bewohner von Pflegeheimen aus, Personen über 75 Jahre und Personen mit Immunsuppression über 12 Jahre. Diese Maßnahme wurde nach dem Anstieg der Fälle in diesem Land mit einer Rekordzahl von Infektionen bei Menschen über 70 Jahren ergriffen. In Südkorea wird eine vierte Dosis für Bewohner und Arbeitnehmer in Pflegeheimen und Pflegeheimen sowie für immunsupprimierte Personen empfohlen, nachdem die Infektionen bei älteren Menschen zugenommen haben.

In Israel wird die vierte Dosis auf die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen angewendet/Archiv

Israel war das erste Land, das eine vierte Dosis umfassender verabreichte. Es begann im Juli mit der Verteilung dritter Dosen, und seit Januar kann jeder, der im Gesundheitswesen tätig ist, immungeschwächt ist oder über 60 Jahre alt ist, eine vierte Dosis erhalten.

In Argentinien wurde die Entscheidung, der Allgemeinbevölkerung eine vierte Dosis zu verabreichen, noch nicht getroffen. Laut der Gesundheitsministerin der Nation, Carla Vizzotti, wird in einem Treffen mit dem Argentinischen Netzwerk für Wissenschaftsjournalismus eine Bewertung mit der Nationalen Impfkommission durchgeführt, die die epidemiologische Situation und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. „Es ist keine Mathematik“, sagte er. Er stellte klar, dass sich die Situation in Argentinien von der in Chile und Uruguay unterscheidet, da diese Länder den Sinovac-Impfstoff anwendeten, der weniger Schutz bot, und dann Auffrischungsdosen angewendet wurden, um den Schutz vor Krankenhausaufenthalten und Tod zu erhöhen.

In Bezug auf die vierte Dosis sagte Dr. Guzzi heute gegenüber Infobae, dass „es noch keine schlüssigen wissenschaftlichen Beweise für den Nutzen einer Anwendung auf die allgemeine Bevölkerung gibt. Es ist bekannt, dass die drei Dosen zum Schutz dienen. Die vierte Dosis führt zu einem leichten Anstieg der Antikörper. Es ist jedoch nicht signifikant, dies in der Allgemeinbevölkerung anzugeben. Es sind wahrscheinlich weitere Beweise erforderlich. Die Verfügbarkeit neuer Impfstoffe für verschiedene Varianten des Coronavirus könnte ein ideales Szenario sein. Aber wenn das nicht passiert, müssen Sie möglicherweise einen Booster anwenden, wenn die Antikörper fallen. Denken Sie daran, dass alles dynamisch ist und sich alles ändern kann.“

