Honduras führt eine Operation zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt durch

Tegucigalpa, 23 Mrz Honduranische Sicherheitskräfte führen an diesem Mittwoch die Operation „Deborah VI“ durch, mit der geschlechtsspezifische Gewalt verhindert und die Aggressoren von Frauen und Mädchen im mittelamerikanischen Land bestraft werden sollen. Die honduranische Staatsanwaltschaft erklärte in einer Erklärung, dass die Operation von der Sonderstaatsanwaltschaft für den Schutz der Frau mit Unterstützung der Polizei und der Verwaltungsbehörden durchgeführt wird. Die Behörden führen mehrere Haftbefehle gegen Personen durch, die verdächtigt werden, in all ihren Erscheinungsformen Sexualverbrechen, Familienmissbrauch und geschlechtsspezifische Gewalt begangen zu haben „und bringen darüber hinaus mehr als hundert Angeklagte wegen Verbrechen gegen Frauen vor die zuständigen Gerichte, fügte er hinzu. Die Sicherheitskräfte hoffen, in den nächsten Stunden „einen Serienvergewaltiger in Tegucigalpa“ festnehmen zu können, der in den vergangenen Jahren wegen Vergewaltigungsverbrechens verurteilt wurde und als er auf Bewährung eine Frau „missbrauchte“, weshalb eine neue Steuerverfügung gegen ihn eingereicht wurde. Darüber hinaus koordiniert die Staatsanwaltschaft für Frauen und Kinder „Folgeverfahren“, um festzustellen, ob es an der Universität Zamorano in Honduras weitere Opfer sexuellen Missbrauchs gibt, wo am Montag zwei Fälle mutmaßlicher Vergewaltigung durch einen ecuadorianischen Studenten gemeldet wurden. Der 19-jährige ecuadorianische Student wurde wegen mutmaßlicher Vergewaltigung von zwei Studenten desselben Universitätszentrums in Honduras festgenommen und nach Angaben der Behörden gerichtlich inhaftiert. Im Rahmen der Operation überprüfen Staatsanwälte für Frauenschutz die Friedensgerichte und Posten der Nationalen Polizei, um „zu überprüfen, ob ihre Funktionen und Pflichten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen erfüllt werden“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Beamte verschiedener Gerichte werden auch Krankenhäuser und Gesundheitszentren in mehreren Städten des Landes aufsuchen, um „die angemessene Versorgung von Frauen und Mädchen zu überwachen, und dieses ordnungsgemäße Verfahren wird von Opfern häuslicher Gewalt, familiärer Gewalt oder sexueller Straftaten befolgt“. Im Bereich der Prävention werden die Behörden in verschiedenen Gemeinden Honduras Workshops zum Berichterstattungsprozess und „wie der Kreislauf geschlechtsspezifischer Gewalt beendet werden kann“ abhalten. Darüber hinaus werden Gefängnisse inspiziert, um sicherzustellen, dass Frauen „ihre Rechte auf Nahrung, medizinische Versorgung und die rechtlichen Vorteile einer Vorabentlassung respektieren“. Die honduranischen Behörden werden auch Spenden an „sichere Häuser“ für Opfer sexistischer Gewalt spenden und psychologische, soziale und rechtliche Hilfe leisten.