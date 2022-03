Haftstrafen von bis zu 10 Jahren für 17 Kubaner für die 11J-Proteste

Havanna, 23 Mrz Insgesamt 17 Personen wurden in Kuba zu 3 bis 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie an den regierungsfeindlichen Protesten vom 11. Juli in San Antonio de los Baños (westlich der Insel) teilgenommen hatten. In dieser Stadt, 35 Kilometer von Havanna entfernt, fand die erste spontane Demonstration dieses Tages statt, die dann mit Hilfe sozialer Netzwerke in anderen Städten reproduziert wurde und die größten Proteste in Kuba seit Jahrzehnten auslöste. Nach dem Urteil des Stadtgerichts von San Antonio de los Baños, zu dem Efe Zugang hatte, wurden die 17 Angeklagten im Alter zwischen 22 und 67 Jahren und fast alle Männer größtenteils wegen Verachtung und öffentlicher Unordnung verurteilt, obwohl einige auch des Verbrechens des Angriffs für schuldig befunden wurden. Bemerkenswert unter den Urteilen sind sechs Jahre Gefängnis für zwei Verbrechen der Verachtung und eines Verbrechens der öffentlichen Unordnung für Yoan de la Cruz Cruz, einer der ersten jungen Menschen, die die Proteste live in sozialen Netzwerken übertragen haben. Das Urteil besagt, dass „er das Geschehen live in sozialen Netzwerken übertragen hat, wodurch solche Handlungen innerhalb und außerhalb des Landes zu sehen waren und dass in verschiedenen Gemeinden und Provinzen die schädlichen Handlungen nachgeahmt wurden“. Es wurde auch der Ansicht, dass er andere ermutigte, den Protest zu unterstützen, und dass er „beleidigende Sätze gegen die Polizeibeamten und den Präsidenten (von Kuba, Miguel) Díaz-Canel rief“. Die Mutter dieses verurteilten Mannes, Maribel Cruz, nannte den Satz „Ungerechtigkeit“ auf Facebook: „Als Mutter möchte ich sterben, es ist sehr traurig und schwer, wie es sich für so viel Ungerechtigkeit anfühlt; aber Gott ist großartig und eines Tages wird so viel Ungerechtigkeit bezahlt werden.“ Alle Verurteilten, betont das Urteil des Stadtgerichts von San Antonio de los Baños, „dienten als Anführer des Aufruhrs und begingen die kriminellen Handlungen“. Es wird auch das Urteil 1 von 2022 (zu Fall 34 von 2021) betont, dass diese auch in einem pandemischen Kontext aufgetreten sind, in dem strenge Hygienemaßnahmen geregelt wurden. ECKE TOYO UND LA GUINERA Dieses Urteil wurde Tage nach der gemeinsamen Entscheidung für die sechs Fälle im Zusammenhang mit den Vorfällen vom 11. Juli in Esquina de Toyo und La Güinera, zwei bescheidenen Punkten in Havanna, veröffentlicht. Dieses Urteil verurteilte 127 der 129 Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren - insgesamt 1.916 Jahre -, während einer vier Jahre „Justizvollzugsarbeit“ erhielt und ein anderer freigesprochen wurde. Acht Sträflinge waren zwischen 16 und 17 Jahre alt. Viele der Verklagten wurden wegen Volksverhetzung und Diebstahls verurteilt. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) äußerte ihre „Besorgnis“ über dieses Urteil und forderte Kuba auf, ein „ordnungsgemäßes Verfahren“ zu garantieren, damit diejenigen, die ihre Rechte „rechtmäßig“ beanspruchen, keinen „unfairen oder unbegründeten Gerichtsverfahren“ unterzogen werden. Am Mittwoch beschrieb die NGO Cuban Observatory of Human Rights (OCDH) die Urteile von Esquina de Toyo und La Güinera als „skandalös“ und sprach von einer „Kriminalisierungskampagne“ gegen die Demonstranten. Seit Dezember finden in Kuba die Prozesse gegen Demonstranten am 11. Juli statt, an denen Hunderte von Angeklagten beteiligt waren. Mehrere NGOs haben einen Mangel an Garantien, Beweismittel und sehr hohe Strafen gemeldet. Laut Justice 11J und der NGO Cubalex wurden im Zusammenhang mit den Protesten insgesamt 1.442 Personen festgenommen. Davon befinden sich mindestens 756 in Haftanstalten. Prisoners Defenders weist darauf hin, dass Ende 2021 mindestens 842 Menschen aus politischen Gründen auf der Insel inhaftiert waren, hauptsächlich aufgrund der Ereignisse vom 11. Juli. Die kubanischen Behörden bestreiten ihrerseits, dass es im Land politische Gefangene gibt, und versichern, dass die Prozesse mit „Vandalismus“ und „schweren Ordnungsstörungen“ zusammenhängen. Sie betonen, dass in allen Fällen ein ordnungsgemäßes Verfahren eingehalten wird. Nach Angaben der kubanischen Generalstaatsanwaltschaft wurden im Land 790 Personen wegen der Proteste am 11. Juli strafrechtlich verfolgt, von denen 55 zwischen 16 und 17 Jahre alt sind.