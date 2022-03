Ghostwire: Tokyo: Die Charaktere aus der japanischen Mythologie, die das Spiel inspiriert haben

Es ist nur ein paar Tage bis zur offiziellen Veröffentlichung von Ghostwire: Tokyo, dem Videospiel, das ein paranormales Abenteuer erzählt, das von japanischen Yokai inspiriert ist. Kenji Kimura (Game Director) und Yoshifumi Hattori (Hauptcharakterdesign-Künstler) erzählten auf dem offiziellen PlayStation-Portal die Eigenschaften ihrer Lieblingsmonster.

In der Vorstellung des Videospiels dringen all diese mythologischen Kreaturen nach dem mysteriösen Verschwinden der menschlichen Bewohner der Welt in die Straßen von Tokio ein. Die Spieler müssen zusammen mit ihrem Verbündeten Detective KK untersuchen, wie sie die für den Vorfall Verantwortlichen jagen können.

Laut Kimura liegt ein Teil des Charmes seiner Geschichte in der Fähigkeit, die moderne japanische Hauptstadt mit Fabelwesen zu bereisen, die sich an das technologische Leben des 21. Jahrhunderts angepasst haben (natürlich mit ihren spirituellen Besonderheiten). Während einige eine Bedrohung für Lebewesen darstellen, können andere Yokai wichtige Verbündete für bestimmte Missionen sein.

KUCHISAKE-ONNA

In der japanischen Folklore ist die Kuchisake-onna ein böswilliger Geist, der die Form einer Frau annimmt, die ihr Gesicht mit einer Maske bedeckt und einen scharfen Gegenstand in ihren Händen trägt.

Der Legende nach jagen diese Yokai Menschen, die alleine durch die Straßen Japans wandern, und beginnen ihren Angriff, indem sie sie fragen, ob sie sie für „ein schönes Mädchen“ halten. Wenn die Opfer mit Ja antworten, entdeckt die Kreatur sein Gesicht und zeigt, dass seine Mundwinkel von Ohr zu Ohr offen sind. Mit einem makabren Lächeln fragt er sie noch einmal dasselbe und wenn die Person verängstigt schreit, tötet die Kuchisake-onna sie.

Wenn er mit Ja antwortet, entstellt der Yokai das Gesicht seines Opfers. Die Legende beschreibt, dass die Folgen vermieden werden können, indem Bonbons, Geld oder das Betreten eines Kosmetikgeschäfts geworfen werden.

„Was letztendlich zu ihrer Aufnahme führte, war die Tatsache, dass sie auf den ersten Blick nicht wie Monster aussehen, genau wie normale Frauen in Mänteln. Als solche ergänzen sie eines unserer Ziele für das Spiel: das Verstörende und Außergewöhnliche in ganz normalen Umgebungen darzustellen „, beschrieb Kimura über die Kuchisake-onna.





TANUKI

Die freundlichen Tanuki haben die Form der japanischen Waschbärart und sind freundliche Geister, die Sake (japanische alkoholische Getränke) lieben.

Diese Yokai besitzen mächtige magische Fähigkeiten und können sich in jede menschliche Form verwandeln. In der Erzählung von Ghostwire: Tokyo finden Sie eine Gruppe von Jungen, die sich auf den Straßen verlaufen, mit denen Sie sich befassen müssen. Diese Gelegenheit nutzen die Tanuki, um die Spieler zu ärgern, und sie werden sie sogar nutzen, um ungeahnte Form anzunehmen und sie von ihrer Hauptmission abzulenken.

„Wir haben ihnen eine unverwechselbare Art zu sprechen gegeben, indem wir sie den regionalen Dialekt verwenden ließen, der in dem für Tanuki-Legenden bekannten Teil Japans vorherrscht“, sagte Kimura.

NEKOMATA

Nekomata-Geister sind berühmt für die Illustration von Büchern aus der japanischen Edo-Zeit (1600-1868). Diese zweischwänzigen katzenförmigen Yokai können sowohl böse als auch Charaktere sein, die ihren Besitzern sehr treu sind.

Innerhalb des Videospiels sind sie für die Kioske der Stadt verantwortlich und versorgen die Spieler mit Vorräten, solange sie sie mit einer Währung namens Meika bezahlen können, die durch das Erfüllen von Missionen erhalten wird. Natürlich können sie auch spezielle Gegenstände benötigen und den bereits beschäftigten Protagonisten mehr Aufgaben zuweisen.

„Die ursprüngliche Idee war, Ladenstandorte zu schaffen, auf denen der Spieler laufen konnte, wenn er eine Pause brauchte, um die Stadt zu erkunden und gegen die Besucher zu kämpfen. Wir dachten, es wäre großartig, wenn die Geschäfte etwas in sich haben könnten, das den Spieler beruhigt, und so hatten wir Nekomatas, die sich um die Geschäfte kümmern „, sagte der Spieldirektor.

KAPPA

Diese Art von Yokai ernährt sich von verschiedenen japanischen paranormalen Vorstellungswelten und entspricht auch einer Reihe spiritueller Regeln über die Existenz der menschlichen Seele. Trotz ihrer übernatürlichen Mechanik sind Kappa freundliche, aber gefährliche Kreaturen.

Mit humanoiden Eigenschaften sind diese Kreaturen schildkrötenförmig und bedecken ihren Körper mit einer Art Schale. Auf dem Kopf haben sie eine Art kahle Stelle, die zeigt, dass sie voller Wasser sind.

Wenn Menschen in der Mythologie auf einen Kappa stoßen (und es schaffen, ihn davon abzuhalten, ihn in einem Fluss zu ertränken), können sie sich verneigen, auf den sich die Kreatur verpflichtet fühlt, zu reagieren. Auf diese Weise wird es vollständig gelähmt sein und es besteht keine Möglichkeit, jemanden zu verfolgen.

„Die Kappa in unserem Spiel sind eine Vielfalt, die sich die Leute vorstellen, einschließlich ihrer üblichen Kopfplatte und Schale. Wenn es um die feineren Details und andere Dinge geht, fügen wir Elemente hinzu, die am häufigsten in Kreaturentwürfen zu sehen sind, die außerhalb Japans hergestellt werden „, sagte Hattori.

SHINE DANCER (o Teru Teru Bozu)

Während Ghostwire: Tokyo sie als Bedrohung betrachtet, die Spieler aus der Luft überfällt, sind die Teru Teru Bozu traditionelle Puppen, die als Amulett aufgehängt werden, um gutes Wetter zu fördern.

„Für Ghostwire: Tokyo war es uns wichtig, das Verstörende und Außergewöhnliche in ganz normalen Umgebungen darzustellen. Die Teru-Teru-Bōzu-Amulette sind ein Beispiel dafür. In Japan sind dies Ziele, die unter die Traufe von Gebäuden gehängt werden, um sie vor Regen zu schützen und Glück zu bringen. Auf andere Weise sehen sie jedoch aus wie Puppen, die um ihren Hals hängen „, sagte Kimura.

Ghostwire: Tokyo wird am 25. März auf PlayStation 5 und PC veröffentlicht. PlayStation Plus-Spieler erhalten 10% Rabatt auf den Vorabkauf der digitalen Version des Spiels im PlayStation Store.

