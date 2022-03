Fast die Hälfte des Benzins, das Mexiko importiert, wird geschmuggelt: SAT

Es scheint, dass die Strategie der Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador, die Wachsamkeit der Kraftstoffimporteure zu erhöhen, um die illegale Internierung des Produkts zu beseitigen, nicht wie erwartet funktioniert.

Laut einem am Dienstag vom Tax Administration Service (SAT) veröffentlichten Bericht wurden mindestens 47% des im letzten Jahr in das Land importierten Benzins geschmuggelt. Der illegale Import von Benzin-, Diesel- und Gaskondensaten hat in den letzten Jahren einen neuen Rekord erreicht.

Die Aufsichtsbehörde schätzt den Schmuggel von Kraftstoffen und anderen Erdölprodukten im vergangenen Jahr auf 102 Millionen Barrel, ein Anstieg von 122% im Vergleich zu 2018, als die gemeldete Zahl 45,8 Millionen Barrel betrug.

Die Bundesregierung hat sich als eines ihrer Hauptziele gesetzt, die illegalen Importe von Kraftstoffen zu reduzieren, die unter den Bedingungen der Einfuhr des Produkts in das Land unter anderen Tarifpositionen erfolgen und so die Zahlung der Steuern vermeiden, die auf Benzin und andere Produkte des Typs festgelegt sind. Diejenigen, die Kraftstoffe illegal importieren, deklarieren sie häufig als „Schmiermittel“, wodurch die Zahlung der Verbrauchsteuer (IEPS) vermieden wird.

„Seit 2020 haben die Schmierstoffimporte zugenommen, ohne dass die Wirtschaftstätigkeit unterstützt wird. Diese Produkte unterliegen keiner IEPS-Zahlung und werden daher als Umgehungsmittel verwendet, um Kohlenwasserstoffe durch den Landzoll einzuführen „, sagt der SAT in dem Dokument.

Ab Anfang 2021 leiteten das Energieministerium, die Energy Regulatory Commission (CRE) und der SAT regelmäßige Überprüfungen an Lager-, Import-, Umschlagterminals und anderen Stellen in der Logistikkette ein, um die Verfahren für den Krankenhausaufenthalt von Benzin auf der Suche nach zu überwachen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der illegalen Einfuhr von Kraftstoffen.

Es hat auch die Außenhandelsregeln verschärft, einschließlich der Beseitigung einiger Benzinimporte.

Laut SAT gingen die Einnahmen aus dem IEPS infolge des illegalen Imports von Kraftstoffen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 58.078 Millionen Pesos zurück.

Der Bericht berichtet, dass sich die illegale Einführung von Kraftstoffen geändert hat und nun hauptsächlich auf dem Landweg über Rohre und Tankwagen erfolgt. Dies geschah nach dem Befehlswechsel beim Seekoll und beinhaltete die Internierung durch den Seekoll.









