Eriksen, der sich von Covid-19 erholt hat, könnte am Samstag nach Dänemark zurückkehren

Christian Eriksen, der sich von Covid-19 erholt hat, kann am Donnerstag mit Dänemark wieder zum Training zurückkehren und könnte am Samstag seine große Rückkehr mit dem Dänemark-Trikot unterzeichnen, gab Trainer Kasper Hjulmand am Mittwoch bekannt.

Neun Monate nach seinem Herzstillstand mitten in der Europameisterschaft, der die Einführung eines Herzregulators erforderte, wurde Eriksen letzte Woche zu zwei Freundschaftsspielen einberufen, Samstag gegen Holland und Dienstag gegen Serbien in Kopenhagen.

Ein positiver Test auf Covid drohte seine Rückkehr zu verzögern.

„Höchstwahrscheinlich werde ich als Ersatz gegen Holland beginnen, und dann werden wir sehen, wie es in Amsterdam läuft. Aber er wird zu 100% verfügbar sein, um nach Hause zurückzukehren „gegen Serbien, sagte Kasper Hjulmand während einer Pressekonferenz mit den dänischen Medien.

Eriksen, der derzeit in der Premier League für English Brentford spielt, wird am Mittwoch der dänischen Nationalmannschaft beitreten, die sich derzeit in Spanien konzentriert, und könnte am Donnerstag trainieren, bestätigte der Verband gegenüber AFP.

„Wir müssen darüber sprechen, was er mit Brentford machen konnte, wo er am Sonntag wieder mit dem Training begann. Davor verlor er vier Tage lang das Training. Wir werden also sehen, was er tun konnte „, sagte Hjulmand.

Der 30-jährige dänische Spieler lebt seit dem Herzunfall am 12. Juni gegen Finnland bei der Europameisterschaft mit einem internen Defibrillator.

An diesem Tag war er lange Minuten bewusstlos auf dem Rasen, mit den schockierten Augen seiner Teamkollegen, des Stadions und Millionen von Zuschauern, bevor er nach einer Notfallrettung wieder zu Bewusstsein kam.

Eriksen (109 Spiele für die Nationalmannschaft, 36 Tore) kehrt in die dänische Mannschaft zurück, die ihm während der Europameisterschaft (im Halbfinale ausgeschieden) zu Ehren glänzte und sich für die Weltmeisterschaft 2022 qualifizierte, die Ende des Jahres in Katar stattfinden wird.

