Erdgaskraftwerk in Panama mit einer Investition von 1 Milliarde USD gebaut

Ein internationaler Energiekonzern begann am Dienstag in Panama mit dem Bau eines Kraftwerks, das mit Erdgas betrieben wird, mit einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar, sagte Präsident Laurentino Cortizo, der eine „strategische“ Investition feierte.

„Es stellt eine wirtschaftliche Injektion für unser Land dar und ist strategisch für die Zukunft unserer Energiematrix. Eine Investition von 1 Milliarde Dollar, die mehr als 3.000 direkte Arbeitsplätze und Tausende indirekter Arbeitsplätze schaffen wird „, sagte der Herrscher, der an der Zeremonie zum Beginn der Arbeit teilnahm.

Der Gatún-Generator wird auf Telfers Island in der Provinz Colón in der panamaischen Karibik gebaut und kann 670 Megawatt produzieren. Es sollte Anfang 2024 in Betrieb gehen.

Das Projekt wird von der Gas Panama Energy Group verwaltet, die sich aus dem Londoner Unternehmen InterEnergy Group mit 51% des Anteils und der US-Tochter AES Panama mit 49% zusammensetzt. Beide Unternehmen sind bereits im Bereich der Stromerzeugung im Land tätig.

„Das Kraftwerk Gatún wird zur Stabilisierung des Stromtarifs beitragen und es in Zukunft ermöglichen, die Kosten erheblich zu senken“, sagte Cortizo.

Das neue Projekt werde die Wärmekraftwerke ersetzen, die bereits aus dem panamaischen Stromsystem entfernt wurden, um eine saubere und effiziente Energiematrix zu erreichen, um das klimaneutrale Ziel bis 2050 zu erreichen, erklärte die Regierung.

Im Jahr 2020 stammten 75% der Stromerzeugung in Panama aus erneuerbaren Quellen, hauptsächlich aus Wasserkraft, nach Angaben der Lateinamerikanischen Energieorganisation, die aus 27 Ländern der Region besteht.

bur-mav/rsr