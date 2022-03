Englische Spieler werden sich gegen Katar aussprechen

London, 23 Mrz Die Spieler der englischen Nationalmannschaft werden sich gegen die Probleme aussprechen, mit denen Katar konfrontiert ist, das Land, in dem die nächste Weltmeisterschaft ausgetragen wird, wie Kapitän Harry Kane erklärt. Der Tottenham Hotspur-Spieler bestätigte, dass sich die Spieler der Nationalmannschaft diese Woche getroffen haben, um zu entscheiden, wie sie die in diesem Land bestehenden Probleme hervorheben und wie sie zu ihrer Lösung beitragen können. „Wir Spieler entscheiden nicht, wo die Weltmeisterschaft ausgetragen wird“, sagte Kane auf einer Pressekonferenz. „Was getan werden kann, ist, sich auf die wichtigen Themen zu konzentrieren, die nicht diskutiert würden, wenn die Weltmeisterschaft dort nicht stattfinden würde“, fügte er hinzu. „Wir müssen versuchen, so viel wie möglich zu verstehen, wie die Situation ist und welche Probleme es gibt. Wir sind keine Experten auf diesem Gebiet, aber wie immer müssen wir versuchen, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Nutzen Sie unsere Plattform, um zu tun, was wir können „, betonte er. „Soweit ich weiß, hat das Land Fortschritte erzielt. Ich hoffe, dass wir uns bei der Weltmeisterschaft auf das Land konzentrieren und die Probleme lösen können, die es so lange gibt „, fügte Kane hinzu. Der Stürmer erklärte auch, dass er mit anderen Spielern in seinem Team sprechen werde und dass sie versuchen werden, eine einheitliche Bewegung unter den Spielern zu haben. CHEF msg/ism