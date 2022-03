Einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine befindet sich die Weltwirtschaft immer noch mitten in einem Sturm

Einen Monat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wird die Weltwirtschaft dem Tempo des Konflikts und seiner Folgen gerecht, von steigenden Rohstoffpreisen bis hin zum Risiko von Nebeneffekten durch Sanktionen gegen Russland.

Dies sind einige der Folgen eines geopolitischen Erdbebens, das sich in ein wirtschaftliches Erdbeben verwandelte.

- Rohstoffe steigen in die Höhe

Der Konflikt hat die Rohstoffpreise ausgelöst, angefangen bei Öl.

Das Nordsee-Barrel von Brent hatte im Februar einen Wert von 90 USD und erreichte am 7. März 139,13, den höchsten Stand seit der Finanzkrise von 2008. Seitdem ist es sehr volatil geblieben.

Der Anstieg ist an Tankstellen spürbar und zwingt viele Länder, Maßnahmen zu ergreifen, wie Steuersenkungen in Schweden oder Preisobergrenzen in Ungarn.

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten hat die Europäische Union, die durch ihre Abhängigkeit von Moskau stark eingeschränkt ist, vorerst beschlossen, kein Embargo gegen russische Kohlenwasserstoffe zu verhängen, obwohl sie bis 2027 von russischer Energie unabhängig werden will.

Im Zuge der Energiepreise sind in Russland produzierte Metalle wie Nickel oder Aluminium ebenfalls auf ein beispielloses Niveau gestiegen, was zu höheren Produktionskosten geführt hat.

Ausfälle in Lieferketten sind ebenfalls zurückgekehrt, insbesondere in der Automobilindustrie, wie dies bei der Covid-19-Pandemie der Fall war.

- Bedrohung der Ernährungssicherheit

„Krieg in der Ukraine bedeutet Hunger in Afrika“, warnte der Internationale Währungsfonds (IWF) und die UN warnte vor einem „Hurrikan der Hungersnöte“.

Der aktuelle Konflikt betrifft zwei landwirtschaftliche Supermächte, Russland und die Ukraine, die 30% der weltweiten Weizenexporte ausmachen, sodass der Anstieg der Getreide- und Ölpreise sofort eintrat.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) warnt davor, dass weitere 8-13 Millionen Menschen weltweit unter Unterernährung leiden könnten, wenn der Krieg weitergeht.

Derzeit verlässt kein Schiff die Ukraine und die Aussaat im Frühjahr könnte zwischen 25 und 40% niedriger als gewöhnlich sein.

Obwohl die Vereinigten Staaten, Indien und Europa einen Teil des fehlenden Weizens ersetzen könnten, ist die Situation für Sonnenblumenöl und Mais komplexer, von denen die Ukraine der erste bzw. viertgrößte Exporteur der Welt war.

- Fieber auf den Märkten und Angst vor einem russischen Zahlungsausfall

Das Jahr 2022 begann mit Geschäftsergebnissen, die eine wirtschaftliche Erholung nach COVID-19 vorhersagten. Der Krieg stürzte die Märkte jedoch in einen fieberhaften Zustand.

In Russland haben westliche Sanktionen einen Teil des Banken- und Finanzsystems gelähmt und dazu geführt, dass der Rubel am 7. März auf 177 Rubel pro Dollar gefallen ist, verglichen mit 75 pro Dollar Anfang Februar.

Darüber hinaus wurden 300 Milliarden Dollar an russischen Reserven im Ausland eingefroren.

Diese Maßnahmen ließen uns zum ersten Mal seit 1998 einen russischen Zahlungsausfall befürchten, der letztendlich nicht eingetreten ist. Die Moskauer Börse war für fast drei Wochen geschlossen und am Montag teilweise wiedereröffnet.

- Das westliche Geschäftsdilemma

Hunderte westlicher Unternehmen haben ihren Rückzug oder zumindest das Einfrieren ihrer Aktivitäten in Russland angekündigt, freiwillig oder unfreiwillig, entweder aus Angst vor Sanktionen, öffentlicher Meinung oder politischem Druck.

Große Unternehmen wie das britische Ölunternehmen BP, Ikea, McDonald's und Coca-Cola beschlossen, ihre Aktivitäten in Russland einzufrieren.

Andere hingegen beschlossen, ihre Tätigkeit fortzusetzen und argumentierten, dass sie ihre Mitarbeiter nicht im Stich lassen oder der Bevölkerung Waren entziehen könnten.

- Stopp des Wirtschaftswachstums

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet aufgrund der Auswirkungen des Krieges eine Verringerung des globalen Wirtschaftswachstums um einen Punkt, und der IWF plant, seine Prognose zu senken, derzeit von 4,4 Prozent bis 2022.

Am 18. März erklärten die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), der IWF und die Weltbank, sie seien „tief besorgt“ über „die Verlangsamung des Wachstums, Störungen des Handels“ und eine besonders schwerwiegende Auswirkung auf „die Ärmsten und Schwächsten“.

