Ein ukrainischer Radiosender befindet sich weiterhin auf dem Kriegspfad in Lemberg

Lemberg, Ukraine, 21. März 2022 (AFP) - Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine hat der lokale Radiosender „Lvivska Khvylya“ seine Unterhaltungsprogramme durch eine permanente Sonderausgabe ersetzt, um seine Zehntausende von Zuhörern über den Konflikt im Westen des Landes zu informieren.“ Wir sind ein Musik- und Unterhaltungsradiosender, aber wir machen auch viele Neuigkeiten, weil die Menschen Informationen benötigen, besonders zu dieser Zeit „, erklärt Volodymir Melnyk, ein 28-jähriger Sender und Moderator in einem kleinen Studio in Lemberg, 80 km von der polnischen Grenze entfernt. Unter den Rockhits oder der ukrainischen patriotischen Musik kommentieren Melnyk und sein Kamerad Andryi Antoniuk, 41, die Nachrichten humorvoll zu diesem lokalen Radiosender, einem der ersten, der nach dem Fall der Sowjetunion gegründet wurde. - Informationskette - „In Kriegszeiten müssen wir das Positive vermitteln, wir können über Putin lachen, über die russischen Truppen, die unsere Städte nicht einnehmen können, aber wir können keinen Spaß haben wie vor dem Krieg“, sagt Melnyk, der seit acht Jahren im Radio Lvivska Khvylya (die Welle von Lemberg, auf Ukrainisch) arbeitet.24. Der russische Angriff, das 40-köpfige Team, darunter fünf Journalisten und ein Dutzend Moderatoren, ging zum zweiten Mal in seiner Geschichte auf den Kriegspfad. 2014, nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Konflikts mit den von Moskau unterstützten pro-russischen Aufständischen in der Ostukraine, variierte das Radio seine Programme .“ Der Krieg hat unsere Arbeit stark beeinflusst, da es auch einen psychologischen Faktor gibt, der uns zu Beginn an der Arbeit gehindert hat „, sagt Marta Oliyarnyk, eine 27-jährige Journalistin, die ihre Emotionen hinter ihren großen runden Linsen verbirgt. Selbst als Fachleute „lassen uns die Ereignisse nicht gleichgültig“. Nach 24 Kriegstagen wurde das Radio zu einem wichtigen Bindeglied zwischen den Behörden und der Bevölkerung. Der Sender meldet täglich zwischen 300.000 und 400.000 Zuhörern, eine Zahl, die sich seit Beginn der Feindseligkeiten verdoppelt hat. Die Schließung von Schulen in Lemberg, der Bedarf an humanitärer Hilfe, die Situation in der Süd- und Ostukraine und internationale Erklärungen: Oliyarnyk findet laut ihr ein Gleichgewicht zwischen lokalen und nationalen Nachrichten. Der Sender sendet seine eigenen Programme von 7 bis 19 Uhr aus, wenn das Dies basiert auf dem Prinzip, dass die Medien in Kriegszeiten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Moral der Bevölkerung und der Unterstützung der Kriegsanstrengungen spielen.Militärische oder zivile Opfer werden nur veröffentlicht, um zu dropper.“ Diese Zahlen erschrecken uns, wir haben es persönlich erlebt, aber wir versuchen auch, viele positive Informationen wie die menschlichen und materiellen Verluste des Feindes zu geben „, sagt Oliyarnyk. Laut dem Journalisten wird das wahre menschliche Gleichgewicht erst bekannt sein, wenn der Krieg vorbei ist. - „Kritische Infrastrukturen“ - Mehrmals täglich unterbrechen Sirenen die Sendungen.Am Freitagmorgen musste der technische Direktor Vassil Pakouch, 31, von zu Hause aus Alarm schlagen und die Bevölkerung auffordern, in Notunterkünfte zu gehen.An diesem Tag trafen die „russischen Raketen“ die Nachbarschaft des Flughafens Lemberg, allerdings ohne Menschen tot zu lassen, so die örtlichen Behörden. Von seinem kleinen Büro aus überwacht Vassil den Status von Dutzenden von Telekommunikationstürmen, die Radiosendungen in der gesamten Westukraine und bis nach Ost-Kiew senden.In der Nähe der Hauptstadt, an deren Türen Kämpfe stattfinden, wurde zweimal durch Beschuss beschädigt. „Türme sind kritische Infrastrukturen. Wenn sie angegriffen werden, ist es für die Bevölkerung gefährlich, weil die Verbindung unterbrochen wird „, warnt Vassil und zeigt den Turm von Lemberg neben dem Bahnhof. Der Ingenieur, der regelmäßig auf den Turm klettert, um Reparaturen durchzuführen, sagt, er sei bereit, alles zu tun, um die Linie im Falle eines Bombenanschlags wiederherzustellen.“ Wir beten, dass dies nicht passiert, aber wenn sie es zerstören, würde ich bei Bedarf eine Antenne an einen Baum heben „, versichert er.Cmd/bds/mas/en