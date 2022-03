Ein Tornado fegte durch New Orleans, Texas und Oklahoma: mindestens ein Toter und Tausende ohne Strom

Michael Talamantez comforts his girlfriend Derry Schroer after Talamantez' house on Stratford Drive in Round Rock, Texas was destroyed by a severe storm, reported as a tornado, while they were inside on Monday March 21, 2022. "I thought I was going to die," he said. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Ein Tornado fegte am Dienstagabend durch Teile von New Orleans und seinen Vororten, drehte Autos um, riss Dächer von Häusern und tötete mindestens eine Person in einer Region, die vor 17 Jahren vom Hurrikan Katrina getroffen wurde.

Teile der Pfarrei St. Bernard, die im Südosten an New Orleans grenzt, schienen unter der Hauptlast der Wetterwut zu leiden, und hier ereignete sich der Todesfall. Beamte der Pfarrei St. Bernard gaben keine Angaben darüber, wie die Person gestorben sei, sie sagten, dass viele andere Menschen verletzt worden seien.

Die Häuser mehrerer Familien wurden zerstört. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

Laut Sheriff Jimmy Pohlmann suchten Retter in der Vorstadtgemeinde nach mehr Menschen, die Hilfe benötigten. Der Präsident der Pfarrei St. Bernard, Guy McInnis, sagte, der Tornado habe in der gesamten Gemeinde große Schäden verursacht.

Andere Tornados, die von demselben Sturmsystem erzeugt wurden, trafen Teile von Texas und Oklahoma, töteten am Montag eine Person und verursachten mehrere Verletzungen und weit verbreiteten Schaden.

Trümmer bedecken den Boden vor einem Haus am Oxford Drive in Round Rock, Texas, das durch einen Tornado schwer beschädigt wurde. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

In New Orleans übertrugen lokale Fernsehsender Live-Aufnahmen des Sturms, als er die Region traf.

Der Tornado schien in einem Vorort zu beginnen und zog dann über den Mississippi nach Osten in den unteren 9. Bezirk von New Orleans und Teile von St. Bernard, die beide von Katrina schwer beschädigt wurden, bevor er nach Nordosten zog.

Die Leute schauen sich den Schaden an, nachdem ein Tornado ein Einkaufszentrum in der Nähe der I-35 und SH 45 in Round Rock, Texas, getroffen hat. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

Viele Einwohner wurden auch im letzten Jahr beschädigt, als der Hurrikan Ida, ein Hurrikan der Kategorie 4, die Region erfasste. Die Familie von Stacey Mancuso hatte gerade Reparaturen an ihrem Haus im arabischen Vorort abgeschlossen, nachdem Ida das Dach abgerissen und umfangreiche Wasserschäden verursacht hatte. Dann überquerte der Tornado am Dienstag seine Straße. Sie rollte sich mit ihrem Mann in der Waschküche zusammen; zwei Söhne, 16 und 11 Jahre alt; und Hunde als Teil ihres neuen Daches wurden vom Wind angehoben.

„Wir sind am Leben. Das kann ich jetzt sagen. Wir haben immer noch vier Wände und einen Teil eines Daches. Ich schätze mich glücklich „, sagte Mancuso. Dennoch war der Tornado das dritte Mal seit Katrina im Jahr 2005, dass sie große Wetterschäden erlitten haben.

Jarrod Schneider, der auf dem Oxford Drive in Round Rock, Texas, lebt, hilft seinen Nachbarn beim Aufräumen, nachdem ein Tornado mehrere Häuser auf der Straße schwer beschädigt hat. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

In Arabi roch es stark nach Erdgas, als Anwohner und Rettungskräfte auf der Straße standen und den Schaden inspizierten. Einige Häuser wurden zerstört, während Trümmerstücke an elektrischen Leitungen und Bäumen hingen. Ein Aluminium-Fischerboot vor einem Haus wurde mit dem Motor auf der anderen Straßenseite in eine C-Form gebogen. Die Strommasten waren nach unten und geneigt, was die Rettungskräfte dazu zwang, langsam durch dunkle Viertel zu gehen, um nach Schäden zu suchen.

Michelle Malasowitsch lebt in Arabien. Anfangs war sie besorgt über die Familie, die in Gebieten nördlich von Louisiana lebte, die ebenfalls von schlechtem Wetter betroffen waren. Er schrieb dort mit seiner Familie eine SMS, als er sagte: „Plötzlich begannen die Lichter zu blinken.“

Ein Lastwagen fiel seitwärts, nachdem ein Tornado ein Einkaufszentrum in der Nähe der I-35 und SH 45 in Round Rock, Texas, getroffen hatte. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

Ihr Mann war auf der Veranda und er sah den Tornado kommen.

„Es wurde einfach immer stärker“, sagte Malasowitsch. Nachdem es passiert war, gingen sie los, um den Schaden zu untersuchen. „Das Haus unseres Nachbarn befindet sich gerade mitten auf der Straße.“

Polizeiautos parkten vor einer durch einen Tornado beschädigten Bank in der Nähe der I-35 und SH 45 in Round Rock. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

Malasovichs Haus lief relativ gut, sagte er. Einige Säulen flogen auch von der Veranda und den Fenstern seines Jeeps. Am Ende der Straße wurde ein Haus schwer beschädigt und die geparkten Fahrzeuge wurden von den Winden bewegt: „Das ist ernst für hier unten.“

Der Bürgermeister von New Orleans, LaToya Cantrell, twitterte am Dienstagabend, dass es keine Berichte über bedeutende Verluste oder Schäden in der Stadt gebe und dass das Energieunternehmen daran arbeite, die Stromversorgung der 8.000 betroffenen Kunden wiederherzustellen.

Ein Haus an der Monkey Road in Elgin, Texas. Mehrere Tornados fegten durch Teile von Texas und Oklahoma, töteten mindestens eine Person und verursachten mehrere Verletzungen und weitverbreitete Schäden, bevor das Sturmsystem nach Louisiana und Mississippi verlegt wurde. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

In den drei Bezirken um New Orleans waren Berichten zufolge nach dem Sturm etwa 13.000 Haushalte und Geschäfte ohne Strom.

Während die Menschen in der Metropolregion es gewohnt sind, mit widrigen Wetterbedingungen wie Hurrikanen oder sintflutartigem Regen umzugehen, kommt es selten vor, dass ein Tornado durch die Stadt zieht. Ein Tornado von 2017 verursachte große Schäden, als er im östlichen Teil der Stadt landete.

Trümmer bedecken den Boden rund um vom Tornado beschädigte Häuser am Oxford Drive und Stratford Drive in Round Rock. (Jay Janner/Austin US-Staatsmann über AP)

Das Dach wurde komplett von diesem Grundstück in Round Rock, Texas (Reuters/Andrees Latif) weggeblasen

Vor Unwettern schlossen viele Schulen vorzeitig oder stornierten außerschulische Aktivitäten in Teilen von Louisiana und Mississippi. Für Anwohner, die während der Stürme eine Bleibe brauchten, wurden Unterstände geöffnet.

Die Bundes- und Landesbehörden von Louisiana erinnerten Tausende von Hurrikanüberlebenden, die in von der Regierung bereitgestellten Mobilheimen und Wohnmobilanhängern lebten, an einen Evakuierungsplan, da die Gebäude möglicherweise nicht dem erwarteten Wetter In diesen vorübergehenden Unterkünften leben mehr als 8.000 Haushalte, so die Behörden.

Eine von Trümmern gesäumte Straße befindet sich im unteren 9. Bezirk in New Orleans, nachdem schwere Stürme das Gebiet durchquert hatten. (AP-Foto/Gerald Herbert)

Nachdem das System das Gebiet von New Orleans verlassen hatte, entlud es starken Regen, schlug Bäume nieder und löste mehrere Tornado-Warnungen aus, als es am Dienstagabend nach Alabama vorrückte. Dächer mehrerer Häuser wurden in Toxey, Alabama, beschädigt, nachdem ein Sturm, dem Tornado-Warnungen vorausgingen, durch das Gebiet ging, twitterte der National Weather Service.

Prognostiker hatten eine Reihe von intensivem Wetter prognostiziert, die sich von Texas nach Osten in den tiefen Süden bewegte, und der Montag begann mit schlechtem Wetter in Texas.

Menschen stehen nach einem Tornado in Arabi auf der Veranda eines beschädigten Hauses. (AP-Foto/Gerald Herbert)

Entlang des Korridors der Interstate 35 wurden mehrere Tornados gemeldet. In Elgin säumten zerbrochene Bäume die Landstraßen, und Metallstücke, die von starken Winden zerrissen wurden, hingen an den Ästen. Die Bewohner gingen vorsichtig, um heruntergefahrene Stromleitungen zu vermeiden, während sie daran arbeiteten, die Überreste von kaputten Dächern, abgerissenen Wänden und beschädigten Autos zu säubern.

JD Harkins, 59, sagte, er habe zwei Tornados durch sein Haus in Elgin gehen sehen.

Die Behörden untersuchen den Schaden in der unteren 9. Abteilung. (AP-Foto/Gerald Herbert)

„Früher gab es dort eine Scheune“, sagte Harkins und deutete auf leeres Land auf dem Grundstück seines Onkels hin, das mit verstreuten Trümmern bedeckt war. Er sagte, das Gebäude sei leer gewesen, als der erste Tornado am Montag eintraf und dass seine Familie dankbar sei, dass niemand verletzt wurde.

Laut Berichten des Storm Prediction Center wurden Häuser und Geschäfte in mindestens einem Dutzend Grafschaften in Texas beschädigt. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, kündigte eine Katastrophenerklärung für 16 schwer betroffene Landkreise an. Abbott sagte, 10 Menschen seien durch Stürme in der Gegend von Crockett verletzt worden, während mehr als ein Dutzend anderswo verletzt wurden.

Nachbarn halten auf der Straße an, nachdem ein Tornado Arabi getroffen hat. (AP-Foto/Gerald Herbert)

Das Grayson County Office of Emergency Management sagte, eine 73-jährige Frau sei in der Gemeinde Sherwood Shores, etwa 95 Kilometer nördlich von Dallas, gestorben, habe jedoch keine Einzelheiten angegeben.

(mit Informationen von AP)

LESEN SIE WEITER: