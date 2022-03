Eduardo Yáñez sagte, er sei Opfer von Missbrauch geworden: „Bei unzähligen Gelegenheiten“

Eduardo Yáñez schloss sich der Liste der Prominenten an, die sich irgendwie zum Fall von Sasha Sokol und Luis de Llano geäußert haben, weil der beliebte Telenovela-Schauspieler bei dieser Gelegenheit seinen Standpunkt zu den Missbrauchsvorwürfen äußerte, die im mexikanischen Showbusiness präsentiert wurden. obwohl er das Thema nicht nur auf Zahlen beschränkt hat, denn für ihn ist es etwas, das in allen sozialen Bereichen, unabhängig vom Geschlecht, präsentiert werden kann.

Der Protagonist von Televisa schwieg nicht, und bevor er erwähnte, dass er über das Thema nachdachte, das in der mexikanischen Öffentlichkeit große Kontroversen ausgelöst hat, gestand Yáñez, dass auch er „unzählige Male“ Opfer von Missbrauch geworden sei, aber er war nicht daran interessiert, mehr darüber zu erwähnen denn zu der Zeit, in der er ist, gibt es nicht mehr viel Sinn, genauso wie er nicht möchte, dass viele Menschen außerhalb seines Lebens etwas erfahren, also würde er ohne Grund sprechen.

„Bei unzähligen Gelegenheiten ist das [...] In meinen Fällen... Ich bin nicht daran interessiert, den Leuten meine Kinder zu erzählen, ich löse sie selbst „, kommentierte der Schauspieler vor dem morgendlichen Fernsehen Azteca, Venga La Alegría, vor der Welle, die von erfahrenen Schauspielern und Schauspielerinnen begrüßt wurde, die froh sind, dass der Missbrauch und die Misshandlung endlich aufgedeckt werden.

Der Schauspieler versicherte, dass er nicht mehr darüber sprechen werde. Foto: Instagram/ @eduardoyanezofc

Der Schauspieler von Melodramen wie True Loves, Wild Heart und Amores Con Trampa versicherte, dass solche bedauerlichen Praktiken nicht nur in Fernsehsendern, Rundfunkveranstaltern, Zeitungen oder den Medien im Allgemeinen vorkommen, da hauptsächlich Frauen in jedem Beruf immer mit solchen Situationen konfrontiert sind, für die Obwohl Männer auch darunter leiden können, mag er vor allem für sie, dass die mexikanische Gesellschaft „aufwacht“ und mit diesen Ketten negativer Handlungen bricht.

„Ich sage nicht, dass nur in der Kunstwelt oder der Unterhaltungswelt der einzige ist, der dem ausgesetzt ist. Es gibt es in Krankenhäusern, Banken, Industrien, Fabriken, in denen Frauen oder Jugendliche oder Männer Köder für andere Menschen sind, die sich dafür einsetzen, andere zu belästigen und zu missbrauchen. Es ist nicht exklusiv für uns „, fügte er hinzu.

Der Fall Sasha Sokol gegen Luis de Llano sorgt weiterhin für Kontroversen Foto: Archiv

Für Eduardo Yáñez hat die soziale Offenheit, die in den letzten Jahren dank großer sozialer Bewegungen hervorgerufen wurde, die von großen Frauen - wie dem Feminismus - oder sogar einigen Minderheiten angeführt wurden, die zunehmend zeigen, dass sie alles andere als eine Minderheit sind - wie die LGBT+-Community - es Künstlern ermöglicht, alles auszudrücken Arten von Missbrauch, wie es passiert ist, seit Sasha Sokol Luis de Llano öffentlich denunziert hat.

„Die Offenheit, die für alle Arten von Themen besteht, lässt viele Kollegen und Kollegen es wagen, über Dinge zu sprechen, die sie in der Vergangenheit erlebt haben, oder Missbräuche, die sie in der Vergangenheit erlebt haben und wo es in dieser Vergangenheit nicht so viel war, wie es zu sagen“, sagte sie vor der Verurteilung: „An den missbräuchlichen, wer ist vermasselt und die Missbrauchten, die hoffentlich Ruhe in seinem Kopf finden werden, in dem Sinne, dass Gerechtigkeit geübt wurde „, schloss er.

So wird der Schauspieler in seinem Film aussehen (Foto: Instagram/ @eduardonanezofc)

Der Schauspieler wird eine Frau in dem Film The Uncle spielen, der am 25. März 2022 von Primevideo veröffentlicht wird. Darin wird Eduardo Yáñez Kredite mit José Eduardo Derbez und Ariadne Díaz teilen. Obwohl er versicherte, dass er alles auf respektvollste Weise tun wird, wenn dies eine große Herausforderung in seiner beruflichen Laufbahn war:

„Nachdem ich den Charakter akzeptiert hatte, akzeptierte ich, dass ich mich selbst transformieren musste, das ist mental. Zieh Kleidung, Perücke, Make-up und Absätze an „, verriet er der mexikanischen Fernsehsendung Sale El Sol.

