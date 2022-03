Die Wahrheit hinter dem Projekt von Eugenio Derbez und „El Chavo del 8″: Das war das Wiedersehen

Nachdem Eugenio Derbez Verdacht auf sein mysteriöses Projekt erhoben hatte, an dem er besonders Chavo del 8, einer der denkwürdigsten Charaktere von Roberto Gómez Bolaños Chespirito, teilnehmen würde, teilte er schließlich mit, was die Wahrheit ist. Im Gegensatz zu dem, was viele spekulierten, wird er die Bioserie des renommierten Schauspielers nicht leiten, aber er hat sich wieder mit ihm vereint.

In den letzten Tagen wurde der Schöpfer von XHDBZ zu einem Social-Media-Trend, indem er eine Reihe von Bildern teilte, die er von einem Aufnahmeset aufgenommen hatte, wo man einen Schauspieler sehen konnte, der als der Junge verkleidet war, der mit seinen Vorstellungen das Herz ganz Lateinamerikas gestohlen hatte. Da er keine Details über die Wende des Projekts mitteilte, wurden Spekulationen über die Möglichkeit angestellt, dass es sich um Chespiritos Bioserie handelte.

So vergingen die Tage und vor einer Woche kündigte er an, dass er am nächsten 24. März den audiovisuellen Produzenten auf den Markt bringen würde. Am Morgen dieses Mittwochs überraschte er seine Instagram-Follower jedoch mit der Ankündigung, das Material ist jetzt verfügbar.

(Bildschirmfoto: @ederbez /Instagram)

„Hey, ich habe all deine Kommentare über das letzte Projekt gelesen, das ich mit El Chavo del 8 hochgeladen habe [...] aber die Wahrheit ist, dass ich es nicht mehr aushalten kann, ich möchte dir sagen, ich möchte nicht, dass du länger wartest, also sieh es dir jetzt an“, sagte er.

Der Protagonist von No Returns wird akzeptiert und teilte sich die Liga latinocomotu.com, wo das erwartete Wiedersehen endlich zu sehen war, aber es war nicht das, was die Öffentlichkeit erwartet hatte, es ging um eine Werbung für eine Pay-TV-Plattform mit Präsenz in Mexiko. In dem Video können Sie jedoch eine kurze Interaktion zwischen El Chavito und dem Schauspieler genießen.

Die Szene spielt im Wohnzimmer eines Hauses, in dem Eugenio Derbez in einem Sessel vor dem Fernseher ruht. Mit der Kontrolle in der Hand sah sich der 60-jährige Darsteller eine Episode von Chavo del 8 an, als der Charakter von einem Moment zum anderen die dritte Wand durchbricht und nicht nur mit ihm spricht, sondern auch den Monitor verlässt.

Die Zuschauer sahen den „Chavito“ wieder (Foto: Instagram/ @ederbez)

„Eugenio, siehst du mich immer noch als Kind? „, fragt der Freund von Popis, der Chilindrina und Kiko. Schnell tritt Derbez überrascht wieder in den Sitz ein, als er den Charakter seiner Kindheit außerhalb des Fernsehens vor sich sah: „Chavo?... Natürlich hast du mich mein ganzes Leben lang immer begleitet „, antwortete er.

Informationen werden verarbeitet...

LESEN SIE WEITER: