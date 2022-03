Die USA bestätigen, dass Russland ihm eine Liste unerwünschter Menschen gegeben hat

Washington, 23 Mrz Die US-Regierung bestätigte am Mittwoch, dass ihre Botschaft in Moskau eine Liste von Diplomaten erhalten hat, die vom russischen Außenministerium für unerwünscht erklärt wurden. „Dies ist Russlands letzter vergeblicher und unproduktiver Schritt in unseren bilateralen Beziehungen“, beklagte ein Sprecher des Außenministeriums in einer Erklärung. Die USA forderten Russland nachdrücklich auf, „die ungerechtfertigten Ausweisungen“ seiner Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter zu beenden. Die US-Quelle war der Ansicht, dass „es heute mehr denn je von entscheidender Bedeutung ist, dass beide Länder über das notwendige diplomatische Personal verfügen, um die Kommunikation zwischen den beiden Regierungen zu erleichtern“. Das russische Außenministerium berichtete am Mittwoch, dass es den USA eine Liste von US-Diplomaten übergeben habe, die als Reaktion auf Washingtons Ausschluss russischer Beamter aus der Ständigen Mission des Landes bei den Vereinten Nationen das Land verlassen müssen. „Am 23. März erhielt ein hochrangiger Beamter der diplomatischen Mission der USA in Moskau, der in das Außenministerium gerufen wurde, eine Nachricht mit einer Liste von diplomatischen Mitarbeitern der USA, die für unglückliche Personen erklärt wurden“, sagte die russische Diplomatie in einer kurzen Erklärung. Die USA haben Anfang dieses Monats beschlossen, einen russischen Beamten auszuweisen, der für die Vereinten Nationen arbeitete und beschuldigt wurde, als „Geheimdienstagent“ für Moskau tätig zu sein. Zuvor hatte Washington zwölf Diplomaten der russischen Mission bei den Vereinten Nationen zu unerwünschten Personen erklärt, denen es „Spionage“ vorwarf und die es bis zum 7. März gab, um das Land zu verlassen. Die internationalen Spannungen sind auf ein Niveau gestiegen, das seit dem Kalten Krieg seit Beginn der Invasion der Ukraine am 24. Februar durch Russland nicht mehr erreicht wurde.

ssa