Die Ukraine beschuldigt Russland, ein Atomlabor in Tschernobyl zerstört zu haben

Lemberg, Ukraine, 23 Mrz Russische Truppen haben ein Labor für die Entsorgung radioaktiver Abfälle im Kernkraftwerk Tschernobyl zerstört, das zu Beginn der Invasion der Ukraine besetzt war, wie die ukrainische staatliche Behörde für die Verwaltung von Sperrzonen berichtet. Laut diesem Zentrum kostete das Labor mehr als 6 Millionen Euro, befand sich in der Sperrzone des Kernkraftwerks Tschernobyl und war ein Komplex mit „bedeutenden Analyse- und Forschungskapazitäten“ auf dem Gebiet der Entsorgung radioaktiver Abfälle. Das Labor wurde 2015 mit Hilfe von EU-Mitteln für die Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit errichtet und verfügte laut der Erklärung über in Europa einzigartige Geräte und Analysekapazitäten. Laut ukrainischer Aussage gab es im Labor „hochaktive Proben und Proben von Radionukliden, die sich jetzt in den Händen des Feindes befinden“. Das Kernkraftwerk Tschernobyl ist nach dem Unfall von 1986 das wichtigste in der Geschichte für diese Art von Energie, nicht in Betrieb, erfordert jedoch weiterhin Kontroll-, Analyse- und Überwachungsaufgaben. Die russische Armee besetzte das Werk nördlich von Kiew am 24. Februar und gab zusammen mit den übrigen Kernkraftwerken in der Ukraine Anlass zur Sorge für die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO), da das dort arbeitende Personal ohne Möglichkeit einer Pause inhaftiert wurde. Wie von der IAEO berichtet, wurde am vergangenen Sonntag die erste Personalrotation im ehemaligen Kernkraftwerk Tschernobyl seit Beginn der russischen Invasion vor fast einem Monat abgeschlossen, sodass fast zweihundert Techniker und Sicherheitspersonal aus dem Werk in ihre Häuser zurückkehren konnten, um sich auszuruhen.