Die Streitkräfte versicherten, dass Russland heimlich militärische Ausrüstung aus Weißrussland mobilisiert

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat versichert, dass Russland militärische Ausrüstung „verdeckt“ aus Weißrussland mobilisiert, um die auf ukrainischem Boden erlittenen Verluste auszugleichen.

„Es gibt eine aktive Verlagerung russischer und belarussischer militärischer Ausrüstung, und sie sammeln sich mehr entlang der Grenze zur Ukraine an“, betonte er in seinem Morgenbericht auf Facebook und fügte hinzu, dass beauftragte Offiziere Verträge mit ehemaligen Soldaten unterzeichnen, „was denjenigen, die bereits Kämpfe haben, einen Vorteil verschafft Erfahrung.“

„In Belarus haben Vertreter der Oppositionskräfte und besorgte Bürger, die die derzeitige illegitime Regierung Russlands im Krieg mit der Ukraine verurteilen, die Eisenbahnverbindung zwischen Weißrussland und der Ukraine teilweise unterbrochen“, sagte er.

Russische Truppen in Weißrussland

In Bezug auf den Fortschritt der russischen Truppen auf ukrainischem Gebiet hat der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte betont, dass russische Truppen daran gehindert wurden, an mehreren Fronten vorbeizukommen: in den Richtungen nach Krywyj Rog und Novovorontsovka; in die Städte Popasna und Kurakhovo sowie in Slowjansk, in der Region Donezk.

„In südöstlicher Richtung werden Bodenoperationen von Truppen und einzelnen Einheiten unterstützt, und die Stützpunkte und Seehäfen in der Black Sea Operational Zone werden verteidigt. Die Verteidigung der Stadt Mykolaiv geht weiter „, erläuterte er.

In nordöstlicher Richtung wurde auch eine „Verteidigungsoperation“ an der Staatsgrenze gemeldet, um „feindliche Aktionen im Gebiet der Siedlung Malin“ zu verhindern. Außerdem haben ukrainische Truppen die Verteidigung von Tschernigow in der Region Siver aufrechterhalten, um den Zugang nach Kiew einzuschränken.

Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 17 russische Luftziele getroffen, darunter sechs Flugzeuge, 5 unbemannte Luftfahrzeuge, ein Hubschrauber und fünf Marschflugkörper.

(Mit Informationen von Europa Press)

